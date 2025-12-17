라이온하트 스튜디오, 임직원 힐링 위한 연말 행사…오은영 박사 특강

라이온하트 스튜디오(의장 김재영)는 임직원을 대상으로 한 연말 행사를 진행했다고 17일 밝혔다.

이번 행사에는 정신건강의학과 전문의 오은영 박사가 초청돼 특별 강연을 펼쳤다. 강연은 조직 내 소통 방식, 스트레스 및 번아웃 예방 등 심리적 회복을 주제로 구성됐으며, 참석한 임직원들로부터 높은 공감과 만족도를 이끌어냈다.

이와 함께 라이온하트 스튜디오는 약 480명의 임직원 전원에게 유명 브랜드 겨울 패딩과 대전 유명 베이커리 제품을 선물하며 따뜻한 연말 분위기를 더했다.

라이온하트 스튜디오, 연말 행사 개최.

한편, 2018년 설립된 라이온하트 스튜디오는 임직원 복지 향상을 위한 지원을 지속하고 있다. 지난 2024년에는 갤럭시 탭과 애플 워치를 선택 지급했으며, 2025년 창립기념일에는 소니 헤드셋을 제공한 바 있다.