라이온하트 스튜디오, 신작 '프로젝트 O' 원화 최초 공개

라이온하트 스튜디오(의장 김재영)는 자체 개발 신작 ‘프로젝트 O(가칭)’의 원화를 최초 공개했다고 17일 밝혔다.

차세대 신작 ‘프로젝트 O’는 라이온하트 스튜디오의 ‘오딘: 발할라 라이징’ IP를 계승한 PC 플랫폼 MMORPG다. 이 게임은 글로벌 트렌드에 맞춰 모험과 협력의 재미를 강화한 것이 특징이며, 북유럽 신화를 배경으로 한 새로운 서사를 담아낼 예정이다.

이번에 공개된 원화는 미드가르드를 위협하는 공허 세력에 맞서 원정대를 이끄는 캐릭터의 모습을 담았으며, 거칠고 사실적인 표현이 팽팽한 긴장감을 자아낸다.

강형석 ‘프로젝트 O’ 개발 총괄 디렉터는 "'프로젝트 O'는 북유럽 신화의 방대한 세계관을 최고 수준의 비주얼과 게임성으로 재해석해 ‘오딘’ IP의 정통을 잇는 PC MMORPG로 개발 중"이라며, "라이온하트 스튜디오의 모든 자원과 기술력을 총동원해 제작 중인 만큼, 이용자 여러분의 뜨거운 기대를 부탁드린다"고 전했다.