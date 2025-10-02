라이온하트 스튜디오 '발할라 서바이벌', 한정던전 등 가을맞이 이벤트 실시

라이온하트 스튜디오는 핵앤슬래시 로그라이크 게임 '발할라 서바이벌'에서 가을맞이 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.

우선 오는 15일까지 기간 한정 던전 '이교도의 낙원'이 개방된다. 이용자는 던전 임무를 완료하고 얻은 재화 '드라스의 뿔'을 사용해 핀볼 게임을 즐길 수 있다. 핀볼을 통해 획득한 '이교도의 훈장'을 모으면 '유일급 영웅 무기 교환권'으로 교환 가능하다.

다양한 커뮤니티 이벤트도 열린다. 오는 9일까지 게임 속 숫자 '10'을 찾아 공식 커뮤니티에 인증하면 참여자 전원에게 '영광의 무기 소환권' 등을 지급한다. 같은 기간 동안 가장 빠른 배달 경로를 찾는 이벤트도 함께 진행된다.

이와 함께 오는 26일까지 공식 커뮤니티에 공개된 쿠폰 코드를 입력하면 '영웅 조각 선택 상자', '이그드라실의 씨앗', '다이아' 등 다양한 아이템을 받을 수 있다. 영웅 조각 선택 상자를 통해서는 원하는 영웅 1종을 선택해 획득할 수 있다.