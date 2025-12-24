라이온하트 스튜디오 ‘발할라서바이벌’, 크리스마스 던전 업데이트

‘핌불하임 크리스마스 던전’ 기간 한정 오픈…OST도 공개

라이온하트 스튜디오(의장 김재영)는 핵앤슬래시 로그라이크 게임 ‘발할라서바이벌’에 크리스마스 테마 던전을 추가했다고 24일 밝혔다.

이번 업데이트를 통해 오는 1월 7일까지 기간 한정 이벤트 던전 ‘핌불하임 크리스마스 던전’을 운영한다.

단계별 던전을 완료하면 ▲눈보라 코인 ▲영웅 성장석 ▲옵션 전이석 등을 획득할 수 있다. 눈보라 코인은 ‘이그드라실의 씨앗’을 비롯해 영웅에게 효과를 부여하는 테두리·프로필·유일급 영웅 무기 소환권 등 다양한 아이템으로 교환 가능하다.

사진=라이온하트 스튜디오

이와 함께 라이온하트 스튜디오는 공식 유튜브 채널을 통해 ‘핌불하임 크리스마스 던전’에 적용된 오리지널 사운드트랙(OST)을 공개했다.

이 OST는 슬레이벨·핸드벨·첼레스타 등 금속성 타악기를 중심으로 구성한 오케스트라 사운드가 특징이다. 밝고 경쾌한 분위기 속에서 전투 흐름에 맞춰 긴장감이 점차 고조되도록 설계됐다.

