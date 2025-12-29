라이온하트 스튜디오 '발할라서바이벌', 콘텐츠 가이드 영상 공개

라이온하트 스튜디오(의장 김재영)는 핵앤슬래시 로그라이크 게임 '발할라서바이벌' 콘텐츠 가이드 영상을 공식 유튜브에 공개했다고 29일 밝혔다.

이번 가이드 영상은 이용자가 보다 편리하게 게임 시스템을 활용할 수 있도록 기획됐다. 약 3분 30초로 분량으로 구성됐으며, 챕터 완료 시 획득 가능한 주요 보상과 게임 내 핵심 요소, 신규 던전 및 레이드 정보 등을 담고 있다.

특히 최근 진행된 주요 업데이트와 성장 로드맵은 이용자에게 향후 방향성을 제시한다. 라이온하트 스튜디오 개발진은 핵심 정보를 보다 쉽게 이해하고 적응할 수 있도록 개선해 나갈 방침이다.

라이온하트 스튜디오, '발할라 서바이벌' 콘텐츠 가이드 영상 공개.