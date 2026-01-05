여기어때, 신년 맞이 ‘패키지 특가’ 선봬…최대 27%↓

할인 패키지 매주 공개…크루즈·미주 상품 포함

유통입력 :2026/01/05 12:57

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

여행·여가 플랫폼 여기어때는 ‘신년 맞이 패키지 특가’로 여행객이 선호하는 지역의 여행 상품을 한 데 모아 에누리한다한다고 5일 밝혔다. 최대 27% 할인율을 적용한 패키지 여행 상품을 1주일 단위로 공개할 예정이다.

행사 첫 주는 인천에서 출발해 ▲홍콩 마카오 오키나와 상하이를 방문하는 크루즈 여행과 ▲베트남 다낭 패키지 ▲미국과 캐나다 동부를 도는 미주 패키지 ▲스위스와 이탈리아로 떠나는 유럽 패키지가 포함됐다.

행사 기간 동안 패키지 여행 상품을 예약하면, 결제 금액의 5%를 앱 내에서 현금처럼 사용하는 포인트로 적립하는 혜택도 준비했다. 또 결제 수단에 따라 최대 15만원을 즉시 할인하고, 무이자 할부와 여행자 보험 무료 가입 등 특전도 제공한다.

(사진=여기어때)

최윤성 여기어때 아웃바운드마케팅전략팀장은 “올인클루시브 상품부터 자유일정을 포함한 여행까지 고객이 선호하는 여러 형태의 스케줄을 충족하는 특가 상품”이라고 말했다.

관련기사

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
여기어때 여행 패키지 신년 이탈리아 인천 플랫폼 미주

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성·LG, 차세대 마이크로 RGB TV 앞세워 中과 '정면 승부'

AI로 앞당긴 '점자 일상화'…韓 스타트업 CES 최고혁신상

엔비디아, 퍼블릭 클라우드 사업 축소…韓 인프라 시장에 미칠 파장은

"AI가 현실로 들어온다"...美 CTA가 본 CES 2026

ZDNet Power Center