국가유산청, '전주 중앙성당' 국가등록문화유산 등록 예고

국내 최초 자치교구 주교좌성당, 종교사적 가치 지녀

국가유산청(청장 허민)은 '전주 중앙성당'을 국가등록문화유산으로 등록 예고했다고 5일 밝혔다.

전북특별자치도 전주시 서노송동에 소재한 '전주 중앙성당'은 1956년 건립된 성당으로, 우리나라 최초의 자치교구 주교좌성당으로 그 지위를 현재까지 유지하고 있다. 설계에 참여한 건축가가 확인이 되고, 최초의 설계도면이 남아있다는 점 등에서도 높은 가치를 지녔다.

성당은 내부에 기둥을 두지 않고 지붕 상부에 독특한 목조 트러스를 활용해

 넓은 예배공간을 확보하였는데, 이는 당시의 기술 수준을 확인할 수 있는 구조적 특징으로 앞서 등록된 다른 성당건축과의 차별성을 보여주고 있다. 

성당의 종탑 상부 조적기법과 지붕 목조 트러스, 원형 창호 및 출입문, 인조석 물갈기 마감은 유산의 가치 보존을 위해 반드시 보존해야 할 필수보존요소로 권고되었다.

국가유산청은 '전주 중앙성당'에 대해 30일간 등록 예고 기간을 가지고 국민 의견을 수렴해 국가등록문화유산으로 등록하고, 소유자의 동의를 얻어 필수보존요소를 지정할 계획이다.

국가유산청 관계자는 "앞으로도 다양한 분야의 근현대유산을 지속적으로 발굴·등록하는 적극행정을 추진해 문화유산을 확보해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

