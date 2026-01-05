삼양그룹 버든트, 美 특수 화학기업 사업장 인수

삼양그룹 화학계열사 버든트 스페셜티 솔루션즈(이하 버든트)는 글로벌 특수 화학기업 루브리졸이 보유한 제조 및 연구개발(R&D) 사업장 루브리졸 엘맨도르프를 인수했다고 5일 밝혔다.

루브리졸은 엔진오일, 연료, 퍼스널케어, 첨단 소재 등 다양한 산업에 필요한 고기능성 소재와 솔루션을 제공하는 글로벌 특수 화학기업이다. 미국 텍사스주에 위치한 루브리졸 엘맨도르프는 황화수소 제거제, 스케일 억제제, 부식 방지제 등 오일 및 가스 생산 공정에 필요한 특수 화학제품을 제조하고 연구하는 사업장이다. 매출은 2024년 기준 약 470억원을 기록했다.

삼양그룹 버든트 공장 외경 (사진=삼양홀딩스)

이번 인수는 기업 전체가 아닌 특정 사업에 필요한 자산, 기술, 인력을 선별적으로 인수하는 형태로 이뤄졌다. 인수 대상에는 루브리졸 엘맨도르프 제조 및 R&D 시설과 인력을 비롯해 제품 포트폴리오, 파일럿 규모 설비 등이 포함됐다. 인수일자는 지난해 12월 31일이다.

삼양그룹은 루브리졸 엘맨도르프가 버든트의 에너지 솔루션 사업군과 겹치지 않으면서 상호 보완적인 제품 포트폴리오를 갖고 있어 시너지 효과를 낼 수 있다고 보고 이번 인수를 추진했다고 설명했다. 이번 인수로 루브리졸 엘멘도르프 자산은 버든트 에너지 솔루션 사업에 통합돼 북미 지역 제조 및 혁신 거점으로 운영된다.

버든트는 이번 사업 인수로 기존 퍼스널케어용 양쪽성 계면활성제 및 산업용 비이온성 계면활성제 사업에 더해 에너지 분야 특수 화학소재까지 포트폴리오를 확장하는 한편, R&D 인프라를 활용해 차세대 제품 개발을 추진한다. 이를 통해 장기적으로 오일 및 가스용 특수 화학제품 시장에서 입지를 더욱 강화하겠다는 전략이다.

버든트 토드 넬마크 최고경영자(CEO)는 “이번 인수는 버든트가 차별화된 기술 중심 에너지 솔루션 사업 포트폴리오를 구축하는 과정에서 중요한 전략적 이정표”라며 “엘멘도르프 사업장은 버든트와 상호 보완적인 화학 관련 기술과 우수한 R&D 역량을 보유해 회사의 미래 성장을 위한 기반이 될 것”이라고 말했다.

한편, 삼양그룹이 2023년 인수한 글로벌 스페셜티 케미컬 소재 회사 버든트는 유니레버, 로레알 등 글로벌 퍼스널 케어 브랜드를 비롯한 세계 1천여개 고객을 보유하고 있다. 미국과 영국, 독일에 구축한 생산기지를 바탕으로 글로벌 시장 공략에 박차를 가하고 있다.