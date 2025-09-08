삼양사, 호주 국제식품전시회서 알룰로스 홍보 나서

삼양사가 호주 시드니에서 열리는 국제식품전시회 ‘Fine Food Australia(FFA)’에 참가해 대체 감미료 알룰로스를 알린다고 8일 밝혔다.

FFA는 8일부터 11일까지 개최되는 오세아니아 최대 규모 식품 전시회로, 올해는 전 세계 45개국에서 900여 개 기업이 참가했다. 삼양사는 지난해 알룰로스 생산업체 중 처음으로 호주·뉴질랜드에서 ‘노블 푸드(Novel Food)’ 승인을 받아 현지에 독점 공급 중이다. 이번 전시회를 통해 브랜드 인지도를 높이고 판로를 확대할 계획이다.

삼양사 부스에서는 알룰로스를 활용한 시리얼바와 구미젤리 시식 샘플을 제공하며 판촉 활동을 벌였다. 알룰로스는 설탕 대비 70%의 단맛을 내지만 칼로리가 없는 대체 감미료로, 삼양사는 ‘넥스위트(Nexweet)’ 브랜드로 국내외에 공급 중이다.

관련기사

FFA에 참가한 회사 부스 전경.(사진=삼양사)

삼양사는 글로벌 시장 공략에도 속도를 내고 있다. 최근 인도 식품원료전시회 ‘Fi-India’에서 알룰로스와 난소화성말토덱스트린을 소개했으며, 오는 17일부터 태국에서 열리는 ‘Fi-Asia Thailand’에서도 난소화성말토덱스트린을 선보인다. 해당 소재는 배변 활동 개선, 혈당 억제, 혈중 중성지질 개선 등에 도움을 줄 수 있는 수용성 식이섬유로, ‘화이버리스트(Fiberest)’ 브랜드로 생산 중이다.

삼양사 관계자는 “호주·뉴질랜드 독점 공급 지위를 활용해 현지 시장을 확대하고, 글로벌 전시회 참가와 인허가 추진을 통해 신규 시장 개척에도 박차를 가하겠다”고 말했다.