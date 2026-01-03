[인사] 국민연금공단

인사입력 :2026/01/03 09:20

김양균 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇본부 부서장 전보 ▲미래기획단장 김종수 ▲재산관리지원추진단장 정순희 ▲인사혁신실장 최은수 ▲경영지원실장 채우석 ▲홍보실장 이정철 ▲가입지원실장 이창규 ▲연금급여실장 최재용 ▲고객지원실장 노은영 ▲국제협력센터장 김정화 ▲4대사회보험정보연계센터장 신성화 ▲노후준비지원실장 최정윤 ▲장애인지원실장 우정주 ▲복지사업센터장 박관복 ▲기초연금센터장 이숙영 ▲감사실장 김병헌 ▲비서실장 이승은 ▲AI디지털전략실장 김기범 ▲ICT센터장 방경찬 ▲운용지원실장 정경화 ▲자금관리실장 김석주

◇지역본부장 전보 ▲서울북부지역본부장 김석영 ▲경인지역본부장 이정수 ▲대전세종지역본부장 이은우 ▲광주지역본부장 정정태

◇지사장 전보 ▲성북강북지사장 양광복 ▲은평지사장 전병호 ▲고양일산지사장 정정창 ▲의정부지사장 권혁일 ▲포천철원지사장 이미정 ▲강동하남지사장 배봉희 ▲관악지사장 최혜원 ▲동작지사장 진정련 ▲구로금천지사장 김정환 ▲영등포지사장 김문석 ▲삼척지사장 이은정 ▲원주지사장 정지예 ▲장안팔달지사장 원은영 ▲화성오산지사장 유원규 ▲안양과천지사장 유진선 ▲군포의왕지사장 허은경 ▲분당지사장 곽재용 ▲수정중원지사장 나경태 ▲경기광주지사장 국정화 ▲이천여주지사장 김성수 ▲평택안성지사장 조병석 ▲안산지사장 김치묵 ▲시흥지사장 김미옥 ▲부천지사장 김대희 ▲남인천지사장 신동수 ▲부평계양지사장 정우식 ▲서대전지사장 김현정 ▲동대전지사장 유근필 ▲북대전지사장 나상민 ▲서청주지사장 김상령 ▲충주지사장 안홍식 ▲서산태안지사장 정진곤 ▲보령지사장 김학건 ▲전주완주지사장 설명진 ▲진안지사장 김영훈 ▲익산군산지사장 김승균 ▲정읍지사장 최연숙 ▲남원순창지사장 이국호 ▲순천지사장 윤미라 ▲나주지사장 오종구 ▲목포지사장 박승권 ▲제주지사장 김진만 ▲서대구지사장 허선희 ▲동대구지사장 정구흥 ▲경주영천지사장 오상욱 ▲포항지사장 김창준 ▲안동지사장 류재수 ▲영주봉화지사장 이명호 ▲김천성주지사장 김준수 ▲동래금정지사장 곽은경 ▲동부산지사장 최창후 ▲남부산지사장 임선옥 ▲남울산지사장 김연수 ▲동울산지사장 여영관 ▲통영지사장 김정민 ▲거창지사장 고병주 ▲양산지사장 박기철 ▲장애심사센터장 이승춘

김양균 기자angel@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
국민연금공단

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

7.8만 달러 vs 25만 달러…비트코인 새해 전망 '극과 극'

새해도 모바일 혁명 계속…5대 제품 주목하라

삼성·LG 신임 수장, 'CES 2026'서 미래 AI·로봇 비전 꺼낸다

최태원 "韓 경제, 이대로 가면 5년 뒤 마이너스 성장"

ZDNet Power Center