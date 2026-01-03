[인사] 국민연금공단

◇본부 부서장 전보 ▲미래기획단장 김종수 ▲재산관리지원추진단장 정순희 ▲인사혁신실장 최은수 ▲경영지원실장 채우석 ▲홍보실장 이정철 ▲가입지원실장 이창규 ▲연금급여실장 최재용 ▲고객지원실장 노은영 ▲국제협력센터장 김정화 ▲4대사회보험정보연계센터장 신성화 ▲노후준비지원실장 최정윤 ▲장애인지원실장 우정주 ▲복지사업센터장 박관복 ▲기초연금센터장 이숙영 ▲감사실장 김병헌 ▲비서실장 이승은 ▲AI디지털전략실장 김기범 ▲ICT센터장 방경찬 ▲운용지원실장 정경화 ▲자금관리실장 김석주
◇지역본부장 전보 ▲서울북부지역본부장 김석영 ▲경인지역본부장 이정수 ▲대전세종지역본부장 이은우 ▲광주지역본부장 정정태
◇지사장 전보 ▲성북강북지사장 양광복 ▲은평지사장 전병호 ▲고양일산지사장 정정창 ▲의정부지사장 권혁일 ▲포천철원지사장 이미정 ▲강동하남지사장 배봉희 ▲관악지사장 최혜원 ▲동작지사장 진정련 ▲구로금천지사장 김정환 ▲영등포지사장 김문석 ▲삼척지사장 이은정 ▲원주지사장 정지예 ▲장안팔달지사장 원은영 ▲화성오산지사장 유원규 ▲안양과천지사장 유진선 ▲군포의왕지사장 허은경 ▲분당지사장 곽재용 ▲수정중원지사장 나경태 ▲경기광주지사장 국정화 ▲이천여주지사장 김성수 ▲평택안성지사장 조병석 ▲안산지사장 김치묵 ▲시흥지사장 김미옥 ▲부천지사장 김대희 ▲남인천지사장 신동수 ▲부평계양지사장 정우식 ▲서대전지사장 김현정 ▲동대전지사장 유근필 ▲북대전지사장 나상민 ▲서청주지사장 김상령 ▲충주지사장 안홍식 ▲서산태안지사장 정진곤 ▲보령지사장 김학건 ▲전주완주지사장 설명진 ▲진안지사장 김영훈 ▲익산군산지사장 김승균 ▲정읍지사장 최연숙 ▲남원순창지사장 이국호 ▲순천지사장 윤미라 ▲나주지사장 오종구 ▲목포지사장 박승권 ▲제주지사장 김진만 ▲서대구지사장 허선희 ▲동대구지사장 정구흥 ▲경주영천지사장 오상욱 ▲포항지사장 김창준 ▲안동지사장 류재수 ▲영주봉화지사장 이명호 ▲김천성주지사장 김준수 ▲동래금정지사장 곽은경 ▲동부산지사장 최창후 ▲남부산지사장 임선옥 ▲남울산지사장 김연수 ▲동울산지사장 여영관 ▲통영지사장 김정민 ▲거창지사장 고병주 ▲양산지사장 박기철 ▲장애심사센터장 이승춘