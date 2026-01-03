국민연금, 文정부때 도입 ‘스튜어드십 코드’ 다시 꺼내든다

국민연금공단이 새해 문재인 정부 당시 시행했던 연금공단의 의결권 강화인 스튜어드십 코드를 강화할 방침이다. 당시 이를 추진했던 김성주 이사장의 ‘귀환’에 따른 조치로 풀이된다.

김 이사장은 2일 기금운용 분야와 관련 “통합 포트폴리오(Reference Portfolio) 운용체계를 확대해 투자다변화를 촉진해 해외 연기금 수준으로 조직과 인력을 확충해 기금수익률을 높이겠다”라고 전했다.

이어 “유니버설 오너(Universal Owner)의 지위에 걸맞게 투자 전 과정에 ESG 요소를 반영하고 ‘스튜어드십 코드 시즌2’로 업그레이드와 수탁자 책임 활동 내실화를 반드시 해내겠다”라고 밝혔다.

김성주 국민연금공단 이사장

연금공단은 올해를 ‘모두가 누리는 연금’을 만들기 위한 해로 규정했다. 이를 위해 ▲지속 가능한 연금제도 실현 ▲기금운용 수익률 제고와 책임투자 병행 ▲‘기본이 튼튼한 사회’ 구현을 위한 복지서비스 확대 ▲인공지능 대전환 선도 및 공공기관의 사회적 역할 강화 등을 추진할 예정이다.

김성주 이사장은 보험료율 변동 등 연금개혁으로 달라지는 내용을 국민에게 안내하고, 생애 첫 연금보험료 지원 등 정부 국정과제 입법 추진과 다층 연금 체계 확립을 통한 구조개혁에도 나서야 한다고 강조했다.

아울러 “‘치매 안심 공공 신탁 시범사업’ 및 ‘장애인 의료돌봄 통합서비스 본사업’을 안정적으로 운영해 종합복지서비스기관으로 도약하겠다”라며 “일하는 방식을 혁신해 최고의 인공지능 대표기관으로 거듭나고, 지역사회와 상생과 협력하겠다”라고 강조했다.