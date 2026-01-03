국민연금, 文정부때 도입 ‘스튜어드십 코드’ 다시 꺼내든다

김성주 이사장 "스튜어드십 코드 시즌2...수탁자 책임 활동 내실화”

헬스케어입력 :2026/01/03 14:00

김양균 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

국민연금공단이 새해 문재인 정부 당시 시행했던 연금공단의 의결권 강화인 스튜어드십 코드를 강화할 방침이다. 당시 이를 추진했던 김성주 이사장의 ‘귀환’에 따른 조치로 풀이된다.

김 이사장은 2일 기금운용 분야와 관련 “통합 포트폴리오(Reference Portfolio) 운용체계를 확대해 투자다변화를 촉진해 해외 연기금 수준으로 조직과 인력을 확충해 기금수익률을 높이겠다”라고 전했다. 

이어 “유니버설 오너(Universal Owner)의 지위에 걸맞게 투자 전 과정에 ESG 요소를 반영하고 ‘스튜어드십 코드 시즌2’로 업그레이드와 수탁자 책임 활동 내실화를 반드시 해내겠다”라고 밝혔다.

김성주 국민연금공단 이사장

연금공단은 올해를 ‘모두가 누리는 연금’을 만들기 위한 해로 규정했다. 이를 위해 ▲지속 가능한 연금제도 실현 ▲기금운용 수익률 제고와 책임투자 병행 ▲‘기본이 튼튼한 사회’ 구현을 위한 복지서비스 확대 ▲인공지능 대전환 선도 및 공공기관의 사회적 역할 강화 등을 추진할 예정이다.

김성주 이사장은 보험료율 변동 등 연금개혁으로 달라지는 내용을 국민에게 안내하고, 생애 첫 연금보험료 지원 등 정부 국정과제 입법 추진과 다층 연금 체계 확립을 통한 구조개혁에도 나서야 한다고 강조했다.

아울러 “‘치매 안심 공공 신탁 시범사업’ 및 ‘장애인 의료돌봄 통합서비스 본사업’을 안정적으로 운영해 종합복지서비스기관으로 도약하겠다”라며 “일하는 방식을 혁신해 최고의 인공지능 대표기관으로 거듭나고, 지역사회와 상생과 협력하겠다”라고 강조했다.

김양균 기자angel@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
국민연금공단

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

7.8만 달러 vs 25만 달러…비트코인 새해 전망 '극과 극'

새해도 모바일 혁명 계속…5대 제품 주목하라

갤럭시S26 울트라 '깜짝 변신'…10가지 달라진다

저궤도 위성 충돌 위험...스타링크 절반 고도 70km 낮춘다

ZDNet Power Center