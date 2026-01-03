창립 100주년 유한양행 "글로벌 톱 50 제약사될 것”

유한양행이 창립 100주년을 맞아 글로벌 제약기업으로 도약한다는 목표를 밝혔다.

회사는 올해로 창립 100주년을 맞는다. 회사는 올해 핵심 가치로 ‘Progress’와 ‘Integrity’ 정신을 강조했다. 이를 통해 국내를 넘어 전 세계 인류의 건강과 행복에 이바지하고, 나눔과 공유로 사회적 책임을 다하겠다는 것. 회사는 ‘Global Top 50 제약사’로의 도약을 현실화한다는 계획이다.

조욱제 유한양행 대표

조욱제 대표는 “올해 우리 회사가 창립 100주년을 맞는 해로 지난 한 세기 동안 우리는 ‘건강한 국민만이 잃어버린 주권을 되찾을 수 있다’라는 유일한 박사님의 창업 정신을 바탕으로 대한민국 보건 안보의 최일선을 지켜왔으며 이제 새로운 100년의 첫 페이지를 써 내려가야 한다”라고 밝혔다.

이어 “창업자 유일한 박사가 강조한 기업의 사회적 책임과 정직한 경영은 100년이 지난 지금도 변함없는 유한의 핵심 가치이자 경쟁력으로 이 ‘유일한 정신’을 다시금 업무 현장에서 온전히 구현해야 한다”라며 “모든 임직원은 각자의 자리에서 정직과 성실을 최우선의 원칙으로 삼고, 창조적인 자세로 업무에 임하며 국민의 건강과 행복에 기여한다는 사명감을 가져야 한다”라고 강조했다.

조 대표는 “지난 100년간 쌓아온 신뢰의 토대 위에 이제는 더욱 과감한 도전과 속도감을 더해야 할 때”라며 “할 수 있다는 불굴의 의지로 하나 되어 나간다면 회사의 목표를 조기에 달성하고 더 큰 비전에 한 걸음 다가설 수 있을 것”이라고 전했다.

아울러 “100년을 넘어 좋은 회사를 넘어 사회적 책임을 다하는 위대한 유한으로 도약하는 이 여정에 임직원 모두가 주인공이라는 자부심으로 함께해달라”라고 당부했다.