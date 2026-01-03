차바이오그룹 "새해 AI 융합생명과학 기업 도약”

차바이오그룹이 새해를 맞아 인공지능(AI) 융합 생명과학 기업으로의 도약을 선언했다.

회사는 2일 경기도 성남시 판교 차바이오컴플렉스에서 시무식을 열고 2026년 사업전략과 실행 방안을 공유했다. 이 자리에는 차바이오텍, CMG제약, 차백신연구소 등 계열사 대표 및 임직원 250여 명이 참석했다.

차원태 부회장은 “차바이오그룹은 바이오와 의료 분야에서 축적해 온 자산 위에 AI라는 날개를 달아 AI 융합 생명과학 기업으로 도약하고자 한다”라며 “치료를 넘어 사람이 태어나서 노년에 이르기까지 전 생애주기의 삶의 질을 높이는 것이 우리의 새로운 사명”이라고 밝혔다.

사진=차바이오그룹

그러면서 ▲세포·유전자 치료제(CGT) ▲헬스케어 ▲라이프사이언스 등을 3대 성장축으로 제시했다.

CGT 분야에서는 성공 가능성과 기술 경쟁력이 높은 영역에 R&D 역량을 집중한다는 계획이다. 글로벌 CDMO 인프라 효율화로 생산 경쟁력도 높일 예정.

또 헬스케어 부문은 글로벌 의료 네트워크와 데이터, AI 기술을 결합해 예방·진단·치료·사후관리까지 연결되는 플랫폼 기반 서비스로의 확장을 추진한다. 마지막으로 라이프사이언스 부문은 여성 건강과 항노화 분야에서 쌓아온 신뢰를 바탕으로 B2C 사업을 통합 관리하며 브랜드 경쟁력을 높인다는 전략이다.

차 부회장은 “2026년은 계획을 넘어 실행으로 실력을 증명해야 하는 해”라며 “구조와 체질을 혁신해 세계 시장에서 차바이오그룹의 위상이 새롭게 평가받는 원년으로 만들자”라고 강조했다.

이날 직원들과의 소통 시간도 마련됐다. 차 부회장은 그룹 인재상에 대해 ▲산·학·연·병을 이해하고 연결하는 인재 ▲실패를 두려워하지 않는 도전 정신으로 무장한 인재 ▲빠른 판단과 실행력을 갖춘 인재상 등을 제시했다.

차 부회장은 “아무리 방향이 옳아도 실행하지 않으면 의미가 없다”라고 덧붙였다.