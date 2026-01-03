ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
2026전망
스테이블코인
배터리
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 유한양행
인사
입력 :2026/01/03 08:08
김양균 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇전보 ▲중앙연구소장 최영기 전무
◇신임 ▲New Modality 부문장 조학렬 전무
김양균 기자
angel@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
유한양행
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
7.8만 달러 vs 25만 달러…비트코인 새해 전망 '극과 극'
새해도 모바일 혁명 계속…5대 제품 주목하라
삼성·LG 신임 수장, 'CES 2026'서 미래 AI·로봇 비전 꺼낸다
최태원 "韓 경제, 이대로 가면 5년 뒤 마이너스 성장"
ZDNet Power Center