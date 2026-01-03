[인사] 유한양행

◇전보 ▲중앙연구소장 최영기 전무

◇신임 ▲New Modality 부문장 조학렬 전무

