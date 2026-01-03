아이오닉에 친환경 소재 가득한 이유…정의선의 ESG 경영에 있었다

현대자동차·기아의 해양 생태계 복원과 자원순환을 위한 혁신적인 활동을 통한 환경·사회·지배구조 (ESG) 경영이 주목받고 있다.

3일 업계에 따르면 현대차·기아는 글로벌 비영리 단체와의 파트너십을 통해 해양 폐기물을 수거하고, 이를 차량 내장재 등으로 재활용하는 순환경제 모델을 구축하며 지속가능성에 대한 강력한 의지를 실천하고 있다.

현대차는 2021년부터 해양 보호 비영리단체 '헬시 씨즈'(Healthy Seas)와 파트너십을 맺고 유럽, 한국, 미국 등 전 세계 10개국에서 해양 폐기물 320톤 이상을 제거하고 폐양식장을 정화하는 등 해양 생물 서식지 복원 활동을 펼쳐왔다.

기아 ESG 활동

수거된 폐어망은 재생나일론으로 재탄생해 아이오닉 5, 아이오닉 6, 신형 싼타페 등 주요 모델의 친환경 바닥 매트로 활용된다. 또한 현대차는 전 세계 4천800여 명의 학생들을 대상으로 해양 보전 교육을 운영하며 공유가치창출(CSV) 전략을 적극 실천하고 있다.

기아는 2022년 네덜란드 비영리단체 '오션클린업(The Ocean Cleanup)'과 글로벌 파트너십을 체결하고 해양 및 강에서 플라스틱 쓰레기를 제거하는 활동을 적극 지원하고 있다. 향후 7년간 프로젝트를 후원하며, 수거된 플라스틱을 차량 부품으로 재활용하는 자원순환체계 구축을 목표로 한다.

이를 위해 EV6, 니로 EV 등 친환경 전기차를 활동에 지원하고 있으며, 2030년까지 차량 내 재활용 플라스틱 사용 비율을 20% 이상으로 확대할 방침이다.

현대자동차 ESG 활동

이러한 기아의 노력은 국제 사회에서 높은 평가를 받고 있다. 지난해 4월 뉴스위크 시상식에서 '세계 자동차산업의 위대한 파괴적 혁신가들' 중 지속가능경영 부문 수상자로 선정된 데 이어, 작년 6월에는 'PR 어워즈 아시아-퍼시픽' 환경 부문에서 금상을 수상하는 쾌거를 이뤘다.

현대차·기아 관계자는 "단순히 친환경차를 만드는 것을 넘어 생산부터 폐기, 재활용에 이르는 전 과정에서 지속가능성을 추구하는 것이 목표"라며 "해양 생태계 보호는 미래 세대를 위한 책임이자, 순환경제 구축을 위한 핵심 과제로서 앞으로도 혁신적인 솔루션을 통해 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다.

업계에서는 현대차·기아의 이러한 전략이 지속가능경영에 대한 정의선 현대자동차그룹 회장의 강한 의지를 반영한것으로 평가하고 있다.

특히 정 회장의 이러한 경형이 향후 자동차 산업의 새로운 표준이 될 것이라고 평가하며, 친환경 차량 개발을 넘어선 순환경제 기반의 비즈니스 모델이 기업의 장기적인 경쟁력을 강화할 것이라고 전망했다.