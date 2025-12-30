"현대차, 러시아 공장 재매입 어려울 듯"…CKD로 권역 대응하나

현대자동차가 러시아 공장 재매입 옵션을 행사하지 않을 가능성이 제기되고 있다. 우크라이나 전쟁이 여전히 진행 중인 데다, 2022년 3월 이후 가동이 중단된 공장을 재가동하는 데 따른 비용 부담이 적지 않아서다.

29일(현지시각) 로이터통신에 따르면 현대차에 정통한 소식통은 현대차가 러시아에 있던 생산공장을 다시 사들일 수 있는 상황이 아니라는 입장을 밝혔다. 이에 따라 새해 1월 만료 예정인 재매입(바이백) 옵션이 사실상 종료될 것으로 전망된다.

현대차는 2010년 러시아 상트페테르부르크 공장을 준공하고 연간 23만대 규모의 생산 능력을 갖췄다. 지난 2021년에는 완성차 약 23만4천대를 생산하면서 시장 점유율 1위(23.3%)에 오르기도 했다.

현대차 러시아 공장 쏠라리스 생산라인 풍경 (사진=현대자동차)

하지만 2022년 발생한 우크라이나 전쟁으로 그해 3월부터 가동이 중단됐다. 2023년 12월 19일에는 공장을 러시아 AGR오토모티브에 매각했다. 당시 현대차는 약 4천100억원 가치의 지분 전부를 1만 루블(약 14만원)에 매각했다. 계약에는 2년간 재매입 옵션이 포함돼 있었다.

하지만 2년이 지난 현재까지도 우크라이나 전쟁은 종식 기미가 없고, 재매입 시한은 종료를 앞두고 있다. 글로벌 완성차 업체들은 이미 재매입 옵션을 포기하거나 상실했다. 일본 마쓰다자동차는 지난 10월 재매입 권리를 상실했다. 토요타와 폭스바겐은 재매입 권리 없이 자산을 매각했다.

이 같은 분위기에 현대차가 러시아 재진출을 하지 않을 것이라는 전망도 나온다. 전쟁 기간 동안 러시아 자동차 시장은 중국 완성차가 주도하고 있기 때문이다.

러시아 자동차 전문 조사 기업 아브토스타트 보고서에 따르면 지난해 러시아에서 판매된 신형 승용차는 157만대로 이 가운데 중국 브랜드가 약 100만대를 차지했다.

노후화된 러시아 공장을 재매입해 설비를 재정비하는 것도 비용 부담 요인이다. 기아는 이미 러시아 판매 대신 독립국가연합(CIS)인 카자흐스탄, 우즈베키스탄으로 판매 전략을 수정했다. 이를 위해 기아는 지난 10월 카자흐스탄 CKD 공장을 준공하고 연간 생산능력 7만대를 갖췄다.