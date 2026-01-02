비탈릭 부테린 "이더리움이 세계 컴퓨터 되려면 두 가지 과제 충족해야”

이더리움 공동 창립자 비탈릭 부테린이 이더리움이 ‘세계 컴퓨터(world computer)’로 기능하기 위해 충족해야 할 두 가지 핵심 목표를 제시했다고 미국 디지털자산(가상자산) 매체 코인데스크가 1일(현지시간) 보도했다.

비탈릭 부테린은 이더리움이 장기적으로 글로벌 공공 인프라로 자리 잡기 위해서는 탈중앙화와 사용성이라는 두 가지 목표를 동시에 달성해야 한다는 점을 분명히 했다.

그는 먼저 탈중앙화의 중요성을 언급하며, 이더리움 네트워크와 그 위에서 운영되는 애플리케이션들이 특정 기업이나 소수 주체에 의존하지 않고 지속적으로 작동할 수 있어야 한다고 설명했다. 사용자가 직접 노드를 운영할 수 있고, 검증자와 인프라가 충분히 분산된 구조를 유지하는 것이 핵심 조건이라는 점도 함께 언급했다.

또 다른 과제로는 사용성을 제시했다. 그는 일반 사용자가 이더리움을 이용하는 과정이 여전히 복잡하다는 점을 지적하고 지갑 관리와 키 보관, 트랜잭션 처리 방식 전반에서 개선이 필요하다고 설명했다.

보다 많은 이용자와 다양한 애플리케이션을 수용하기 위해서는 기술적 복잡성을 사용자에게 전가하지 않는 방향으로 발전해야 한다는 입장이다.

비탈릭 부테린은 두 목표가 항상 조화롭게 맞아떨어지지는 않는다고도 밝혔다. 탈중앙화를 강화하려는 접근은 종종 사용성을 낮추고, 반대로 편의성을 높이려는 시도는 중앙화 위험을 키울 수 있다는 점에서 이 균형을 어떻게 맞출 것인지가 이더리움의 과제라고 짚었다.

그는 최근 몇 년간 이더리움이 확장성과 프로토콜 구조 개선 등 기술적 진전을 이뤄왔음에도 불구하고, 이러한 성과만으로는 세계 컴퓨터라는 비전을 완성하기에는 충분하지 않다고 언급했다. 기술 발전과 함께 네트워크의 성격과 방향성에 대한 지속적인 고민이 필요하다는 것이다.

비탈릭 부테린은 이더리움의 목표가 단순한 블록체인 네트워크를 넘어, 누구나 접근 가능하고 검열에 강하며 장기적으로 유지될 수 있는 공공 컴퓨팅 인프라가 되는 데 있다고 덧붙였다.