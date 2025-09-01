[ZD 위클리 코인] 업비트 지수 4.92% 하락…비트코인·이더리움 동반 약세

8월 마지막 주 국내 가상자산 시장이 다시 약세 흐름으로 돌아섰다. 비트코인과 이더리움이 모두 하락세를 보이면서 종합 지수와 알트코인 지수가 동반 하락했다.

두나무 업비트 데이터랩이 공개한 UBCI 리포트에 따르면 지난 8월 25일부터 31일까지 업비트 종합 지수는 전주 대비 4.92% 하락한 1만6천439.4로 마감했다. 업비트 알트코인 지수는 5천735.35로 전주 대비 6.99% 줄어들었다.

시장 전체 공포-탐욕 지수는 주간 평균 50.26을 기록하며 ‘중립’ 단계를 유지했다. 주간 범위는 47.72~53.04였다.

지난 주 가장 큰 상승률을 기록한 자산은 크로노스였다. 크로노스는 주간 평균 공포-탐욕 지수 87.38을 기록하며 ‘매우 탐욕’ 단계에 자리했다. 시세는 88.48% 상승해 종가 409원을 기록했다.

섹터별로는 스테이블 코인 섹터가 0.31% 상승하며 시장 대비 가장 우수한 성과를 기록했다. 해당 섹터의 대표 자산인 테더는 0.29% 상승했다.

미디어/스트리밍 섹터는 1.66% 하락, 의료 섹터는 1.84% 하락했지만 업비트 종합 지수 대비 각각 3.26%, 3.08% 높은 성과를 기록했다.

반명 엔터프라이즈 블록체인(11.41% 하락), DID(11.1% 하락), 유동화 스테이킹/리스테이킹(9.54% 하락) 섹터는 시장 대비 크게 부진했다.