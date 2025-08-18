[ZD 위클리 코인] UBCI 4.61% 하락…알트코인 7.85%↓

썸씽 27.53% 급락…코스모스(ATOM)·루프링(LRC)도 약세

국내 가상자산 시장이 전주 상승세를 이어가지 못하고 다시 하락세로 돌아섰다. 알트코인 하락폭이 특히 컸으며, 일부 종목은 20% 이상 급락했다.

18일 두나무 업비트 데이터랩이 발표한 UBCI 주간 보고서에 따르면 지난 11일부터 17일까지 업비트 종합 지수는 전주 대비 4.61% 하락한 1만6천527.53을 기록했다. 같은 기간 업비트 알트코인 지수는 7.85% 하락해 5천290.53으로 집계됐다.

공포-탐욕 지수는 평균 57.74로 전주와 비슷한 ‘중립’ 수준을 유지했다.

UBCI 주간 보고서

개별 종목 가운데 썸씽(SSX)은 27.53% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록했다. 이 밖에도 코스모스(ATOM, 19.41% 하락), 루프링(LRC, 15.63% 하락) 등 주요 알트코인도 약세를 보였다.

반면 상승 종목은 제한적이었다. 엔진코인(ENJ)이 18.64% 상승, 아비트럼(ARB)이 6.46% 상승해 시장 하락 속에서도 강세를 나타냈다.

섹터별로는 코스모스 관련 자산 지수가 16.14% 하락하며 가장 큰 폭의 하락세를 보였다. 루프링 관련 자산도 15.63% 하락했다.

반면 코인별 NFT 자산은 16.64% 상승, 로프링 자산은 6.40% 상승해 일부 섹터는 차별화된 흐름을 보였다.

전략 지수 기준으로 보면, 모멘텀 Top 5는 1.25% 하락에 그쳐 상대적으로 방어적인 흐름을 보였다. 반면, 로우볼 Top 5는 3.25% 하락, 컨트래리안 Top 5는 3.95% 하락했다.

