카카오게임즈 ‘오딘’, 새해 로드맵 공개...콘텐츠 고도화 ‘박차’

카카오게임즈는 라이온하트 스튜디오가 개발한 MMORPG ‘오딘: 발할라 라이징(이하 오딘)’ 새해 상반기 업데이트 미리보기를 공개하며 장기 흥행 체재 굳히기에 나섰다.

지난해 12월31일 공식 카페를 통해 발표된 이번 로드맵은 대규모 협동 콘텐츠와 서버 간 경쟁 요소 도입, 그리고 서비스 내실을 다지는 클래스 밸런스 조정을 핵심으로 한다.

이번 업데이트 핵심은 길드 및 월드 단위 커뮤니티 콘텐츠 강화다. 먼저 이용자들이 길드원들과 협력해 보스 몬스터에 도전하는 ‘길드 공허 던전’이 새롭게 추가된다. 해당 던전에서 보스를 처치하면 길드 경험치와 길드 주화 등 성장에 필수적인 재화를 획득할 수 있어 길드 간 결속력이 더욱 강화될 전망이다.

또한 기존 거점 점령전 규모를 확장한 ‘월드 거점 점령전’도 개발 중이다. 이는 다른 서버 길드와 거점을 두고 공방을 펼치는 형태로, 이용자들에게 이전과는 차별화된 대규모 전투 경험을 제공할 계획이다.

클래스 시스템도 대대적으로 개편된다. 2026년에는 지난 2025년에 추가된 신규 클래스를 포함하여 모든 클래스 스탯과 스킬 전반에 대한 ‘클래스 케어’가 진행된다. 각 클래스 개성을 극대화하는 동시에 전투 밸런스를 최적화하겠다는 취지다.

이와 함께 ‘오딘’ 세계관을 확장할 신규 전직 클래스와 캐릭터를 특별하게 꾸밀 수 있는 새로운 디자인 아바타 외형도 출시를 앞두고 있다.

새해를 맞아 접속만 해도 파격적인 혜택을 제공하는 이벤트도 병행된다. 이미 12월31일부터 이틀간 게임에 접속하는 이용자에게 상품을 지급한데 이어, 올 한 해 동안 이용자 캐릭터 성장을 지원하는 다양한 이벤트를 지속적으로 실시한다는 방침이다.

3D 스캔과 모션 캡처 등 고품질 그래픽 기술이 집약된 ‘오딘’은 북유럽 신화 기반 방대한 세계관으로 꾸준한 사랑을 받아왔다.

오딘 개발진은 신년 인사를 통해 "전사님들 덕분에 지난 한 해 힘차게 달려올 수 있었다"며 "2026년 병오년에도 전사님들의 모험이 빛나고 소중한 추억으로 남을 수 있도록 최선을 다해 토양을 가꾸겠다"고 전했다.