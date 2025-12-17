카카오게임즈 '오딘 발할라 라이징', 2025년 연말 기념 업데이트

카카오게임즈(대표 한상우)는 17일 라이온하트 스튜디오(의장 김재영)가 개발한 대작 MMORPG ‘오딘: 발할라 라이징’(이하 오딘)에 2025년 연말 업데이트를 실시했다고 밝혔다.

카카오게임즈는 새해 1월 21일까지 게임에 접속만 해도 매일 ‘오딘’ 쿠폰 5종(아바타, 탈것, 펫, 무기 형상, 유일 등급 장신구 복구)을 지급하는 ‘연말연시 기념 21일 출석’ 이벤트를 진행한다. 또한 ‘연말연시 기념 교환 이벤트’를 통해 이용자는 크리스마스 이벤트 정예 던전인 ‘흥겨운 겨울 축제’에서 각종 아이템과 이벤트 교환 재료를 획득할 수 있다. 획득한 교환 재료는 ‘크리스마스 양말 선물 주머니’를 비롯한 다양한 성장 재료로 교환 가능하다.

이와 함께 ‘한겨울 선물 대축제 응모 이벤트’도 열린다. 이용자는 필드에서 ‘한겨울 행운 눈송이’를 획득할 수 있으며, 이를 사용해 각종 현물 경품과 2026년 ‘오딘’ 달력 등 굿즈 추첨에 응모할 수 있다.

이번 업데이트에서는 유일 등급 장신구에 고정 옵션을 부여하는 ‘재련’ 시스템이 새롭게 추가됐다. 이용자는 재련 전용 재료인 ‘재련석’을 사용해 유일 등급 장신구를 재련할 수 있으며, 재련 재료 사용 시 경험치를 획득한다. 누적 경험치 달성 시 재련이 활성화된다.

이외에도 신규 장신구 ‘버클’이 추가됐으며, 6챕터 ‘아스가르드’ 지역에 공허 소환체가 새롭게 등장한다. 또한 이용자 편의성 강화를 위해 착용 중인 룬을 일괄 해제할 수 있는 기능을 추가하고, 장비 프리셋 슬롯을 기존 3개에서 5개로 확장했다.

한편, 카카오게임즈는 오는 18일과 20일 이틀간 서버 이전을 진행한다. 서버 이전을 희망하는 이용자는 서버 이전권을 사용해 현재 서버 내에 있는 모든 캐릭터 정보를 다른 서버로 이전할 수 있다.

또한 재련 시스템 업데이트 기념 미션 이벤트 ‘연말연시 기념 특별 미션 이벤트’는 새해 1월 21일까지 진행된다. 이용자는 재련 경험치 획득량에 따라 ‘재련석 상자’ 등을 보상으로 획득할 수 있다.

이와 함께 장비 제작을 지원하는 이벤트 2종도 마련됐다. 카카오게임즈는 오는 1월 21일까지 ‘로스크바의 장비 제작 지원 이벤트’를 진행해, 미션을 완료한 이용자에게 ‘안드바리의 도안 조각 선택 상자’와 ‘이발디의 도안 조각 선택 상자’를 비롯한 장비 제작 재료를 지급한다.

마지막으로 새해 3월 15일까지 ‘로스크바의 도안 제작 지원 이벤트’를 실시해, 이벤트 미션을 완료한 이용자는 ‘이발디의 도안 제작 가루’와 ‘안드바리의 도안 제작 가루’를 획득할 수 있으며, 이를 통해 ‘안드바리’와 ‘이발디’의 무기, 방어구, 장신구 도안을 제작할 수 있다.