최휘영 문체부 "2026년 문화강국 토대 탄탄히 구축"

최휘영 문화체육관광부(문체부) 장관은 1일 신년사를 통해 "국민과 현장 눈높이에서 항상 참신한 변화를 시도하는 조직이 되기를 바란다"고 밝혔다.

지난해 7월 31일 취임한 최 장관은 "무거운 책임감 속에 배움과 도전이 숨 가쁘게 이어진 시간이었다"고 전했다.

이어 "인사청문회라는 매우 생소한 관문을 넘자마자 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 점검을 위해 경주로 달려가야 했고, 대중문화교류위원회와 문화예술정책자문위원회를 출범시키며 많은 전문가와 현장의 숱한 문제점들을 풀어보려고 달려왔다"고 덧붙였다.

최휘영 문체부 장관.

또한 "암표와 콘텐츠 불법유통 같은 수십 년간 해결이 어려웠던 해묵은 과제에 과감히 칼을 대서 매우 빠른 속도로 관련 법 개정이라는 손에 잡히는 성과물을 만들었다"고 밝혔다.

정책 방향에 대해서는 "문화강국 토대를 더 탄탄하게 구축하고, '케이(K)-컬처'를 명실상부 미래의 핵심 성장산업으로 키워야 한다"며 "K-관광 3000만을 조기 달성할 수 있게 큰 걸음을 내딛고, 스포츠도 더욱 신뢰받을 수 있도록 우뚝 세워야 한다"고 강조했다.