[인사] 산업연구원

◇연구부서 센터장
▲전략산업연구센터장 이준 ▲산업미래정책센터장 조재한 ▲지역균형발전연구센터장 이상호
◇연구부서 실장
▲산업혁신정책연구실장 송단비 ▲신산업전략연구실장 구진경 ▲산업탄소중립연구실장 이재윤 ▲AI디지털전환연구실장 이상현 ▲인구전략연구실장 길은선 ▲경제안보·통상연구실장 양주영 ▲글로벌산업협력연구실장 임소영 ▲지역성장연구실장 유이선 ▲지역산업입지연구실장 김송년 ▲산업경제데이터분석실장 홍성욱
◇연구부서 팀장
▲산업기술정책팀장 최민철 ▲통상정책분석팀장 김현석 ▲중국산업분석팀장 조은교 ▲북한·동북아팀장 김수정 ▲방위산업연구TF팀장 심순형
◇경영부서 부원장
▲경영부원장 이동희
◇경영부서 실장
▲경영지원실장 권민순
◇경영부서 팀장
▲기획팀장 황중훈 ▲전산팀장 구한모 ▲총무팀장 신지혜 ▲연구행정지원팀장 이현