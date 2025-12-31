[인사] 산업연구원

인사입력 :2025/12/31 17:28

신영빈 기자

◇연구부서 센터장

▲전략산업연구센터장 이준 ▲산업미래정책센터장 조재한 ▲지역균형발전연구센터장 이상호

◇연구부서 실장

▲산업혁신정책연구실장 송단비 ▲신산업전략연구실장 구진경 ▲산업탄소중립연구실장 이재윤 ▲AI디지털전환연구실장 이상현 ▲인구전략연구실장 길은선 ▲경제안보·통상연구실장 양주영 ▲글로벌산업협력연구실장 임소영 ▲지역성장연구실장 유이선 ▲지역산업입지연구실장 김송년 ▲산업경제데이터분석실장 홍성욱

◇연구부서 팀장

▲산업기술정책팀장 최민철 ▲통상정책분석팀장 김현석 ▲중국산업분석팀장 조은교 ▲북한·동북아팀장 김수정 ▲방위산업연구TF팀장 심순형

◇경영부서 부원장

▲경영부원장 이동희

◇경영부서 실장

▲경영지원실장 권민순

◇경영부서 팀장

▲기획팀장 황중훈 ▲전산팀장 구한모 ▲총무팀장 신지혜 ▲연구행정지원팀장 이현

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
산업연구원

