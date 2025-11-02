"세계 로봇 허브 된 중국…K-로봇 전략 시급"

중국이 피지컬 AI 시대를 맞아 로봇산업을 국가 제조 경쟁력의 핵심 인프라로 육성하고 있다. 단순한 생산량 확대를 넘어 기술혁신, 독자적 생태계 구축, 글로벌화 전략을 통해 세계 로봇 시장 중심으로 부상했다.

산업연구원은 2일 '피지컬 AI시대, 중국 로봇산업의 성장과 시사점' 보고서에서 "중국은 세계 최대 로봇 생산국이자 소비국"이라며 "로봇산업을 전기·전자·자동차 등 주요 제조업 자동화 핵심축으로 활용하며 글로벌 경쟁력을 강화하고 있다"고 분석했다.

보고서에 따르면 작년 중국 산업용 로봇 신규 설치대수는 29만5천 대로 전년 대비 7% 증가했으며, 전 세계 설치량의 54%를 차지했다.

유니트리 휴머노이드 G1 (사진=유니트리)

특히 유니트리와 유비테크 등 스타트업이 주도하는 휴머노이드 로봇 상용화 속도가 세계에서 가장 빠르다. 서비스 로봇 분야 역시 가격 경쟁력과 기술력을 기반으로 글로벌 시장을 장악 중이다.

산업연구원은 중국 로봇산업의 급성장을 견인한 요인으로 ▲시장 수요 중심의 응용 확산 ▲정부의 강력한 정책 지원 ▲핵심 부품 자급을 통한 독자 공급망 구축을 꼽았다.

중국은 보조금 정책을 조기 도입한 도시를 중심으로 로봇 특허 출원과 기업 수가 급증했다. 장쑤·저장·선전 등 주요 권역에는 감속기·서보모터·제어기 등 부품과 시스템 통합이 한 지역에서 가능한 '메가클러스터'를 형성했다.

연구원은 중국의 독자 공급망 체계가 글로벌 로봇 공급망 재편을 주도할 가능성이 크다며, 한국 로봇산업에도 중대한 도전이 될 것이라고 지적했다.

보고서는 한국이 대응하기 위한 3대 전략축으로 ▲로봇 수요창출 ▲산업 간 융합 강화 ▲글로벌 협력 확대를 제시했다.

관련기사

제조·물류·의료·돌봄 등 다양한 분야에서 실증 환경을 조성해 수요를 확대하고, 반도체·정밀장비 등 기존 제조 강점을 로봇산업 생태계와 결합해야 한다는 것이다.

또한 미·중 블록화 속에서 미국과는 제조 협력, 중국과는 고령화 대응 로봇서비스 분야 협력을 모색하는 등 글로벌 균형 전략이 필요하다고 강조했다.