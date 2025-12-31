서울로보틱스, 코스닥 예심 자진 철회

산업용 자율주행 기업 서울로보틱스가 코스닥 상장 예비심사 신청을 자진 철회했다. 지난 7월 말 예비심사를 청구하며 상장 절차에 착수한 지 약 5개월 만이다.

30일 업계에 따르면 서울로보틱스는 최근 거래소 예비심사 과정에서 상장 승인 가능성이 낮다는 판단에 따라 철회를 결정한 것으로 전해졌다.

서울로보틱스는 라이다 기반 3D 인지 소프트웨어와 인프라 기반 자율주행 기술을 앞세워 항만·주차장·스마트시티 등 B2B 시장에 자율주행 솔루션을 공급하고 있다.

기술력에 대한 평가는 긍정적이었지만 매출 규모와 사업 지속성에 대한 부담이 영향을 미친 것으로 전해졌다. 회사는 지난해 매출 42억원, 영업손실 118억원을 기록했다.

관련기사

최근 거래소가 기술특례 상장 기업에 대해서도 매출 추이와 실적 안정성을 보다 엄격히 들여다보고 있는 점이 이번 결정에 영향을 미친 것으로 업계는 보고 있다.

서울로보틱스는 향후 신규 고객 확보와 매출 확대 이후 상장 재도전 여부를 검토할 방침이다.