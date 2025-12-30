원할머니 보쌈족발, 50주년 맞아 황학동 본점 재단장

원할머니 보쌈족발이 창립 50주년을 맞아 서울 중구 황학동 본점을 전면 재단장하고 플래그십 스토어로 새롭게 문을 열었다.

외식기업 원앤원은 황학동 본점을 브랜드의 역사와 정체성을 담은 공간으로 재구성하는 동시에, 변화하는 외식 트렌드를 반영해 전통과 현대가 공존하는 복합외식공간으로 탈바꿈했다고 밝혔다.

황학동 본점은 총 2층 규모로, ‘시간이 만든 신뢰의 결’을 콘셉트로 한 스토리텔링 인테리어를 적용했다. 좌석 간격을 넓히고 동선을 개선했으며, 디지털 주문 시스템을 도입해 이용 편의성을 높였다.

플래그십 스토어에 걸맞은 메뉴 구성도 강화했다. 남해·여수·법성포 등 산지 직송 식재료를 활용한 본점 전용 메뉴를 비롯해 다양한 전통주를 선보이며, 콜키지 프리 서비스도 운영한다. 갓 삶은 수육과 족발, 반상 메뉴 등 기존 시그니처 메뉴는 그대로 유지했다.

1층에는 원앤원이 운영하는 카페 브랜드 ‘크레스타운 황학점’을 함께 배치해 식사와 휴식을 아우르는 공간으로 확장했다. 원할머니 보쌈족발은 본점을 지역 주민과 상인이 자연스럽게 어우러지는 소통의 장으로 운영한다는 계획이다.

50주년을 맞아 지역과의 연결도 강조했다. 원할머니 보쌈족발은 청계천박물관 개관 20주년 기념 기획전 ‘청계천 사람들: 삶과 기억의 만남’에 참여해 과거 보쌈 조리에 사용되던 양은냄비 등 브랜드 상징 아이템을 전시했다. 해당 전시는 내년 3월 29일까지 무료로 관람할 수 있다.

원앤원 관계자는 “황학동 본점 재단장은 50년 전통을 계승하면서 다음 세대를 준비하는 출발점”이라며 “전 세대를 아우르는 대표 한식 브랜드로 진화를 이어가겠다”고 말했다.