감탄계 숯불치킨, 효율 중심 배달형 모델로 새단장

숯불치킨 브랜드 ‘감탄계 숯불치킨’이 시장 변화에 맞춰 브랜드 리뉴얼을 단행하고, 운영 효율과 수익성을 높인 배달전문형 창업 모델로 새롭게 출발한다.

10일 회사에 따르면 감탄계는 최근 조리·운영·메뉴 전반을 재정비하며 창업 재개에 나섰다. 이번 리뉴얼의 핵심은 누구나 쉽게 운영할 수 있는 간편조리시스템 기반 소형 창업 구조다.

약 7평 규모의 배달형 매장은 홀 없이 포장·배달 중심으로 설계돼 임대료 부담이 적고, 원할머니보쌈의 50년 외식 노하우를 바탕으로 낮은 원가 구조를 실현했다. 핵심 메뉴 중심의 단순화된 운영 덕분에 1인 운영도 가능한 효율적인 시스템을 구축했다.

감탄계 숯불치킨 제품.(사진=원앤원)

감탄계 본사에 따르면 전문 조리 인력이 필요하지 않아 초보 창업자도 손쉽게 도전할 수 있으며, 가맹비와 교육비 면제, 배달앱 마케팅비 600만원 지원 등 총 2천만원 상당의 창업 혜택을 제공한다.

조리 과정은 ‘오븐 1차 조리’ 후 ‘숯불 직화 그릴’로 이어지는 간소화된 방식으로, 일정한 품질 유지와 인건비 절감을 동시에 달성했다. 피크타임에도 빠른 대량 조리가 가능해 배달 효율이 높은 구조다.

또한 1인 가구 증가에 맞춰 ‘한그릇’, ‘딱1인분’ 등 배달앱 최적화 메뉴를 강화했으며, 대표 메뉴인 숯불치킨 외에도 ‘치킨덮밥’, ‘밀크쉐이크’ 등 단짠 조합 메뉴를 새롭게 선보였다.

감탄계 관계자는 “이번 리뉴얼은 단순한 시스템 개선이 아니라 배달 시장 환경에 최적화된 운영 혁신”이라며 “수익 중심형 모델로 예비 창업자들과 적극적으로 소통하며 실질적 대안을 제시하겠다”고 밝혔다.

현재 감탄계숯불치킨은 예비 창업자를 대상으로 가맹 상담을 진행 중이며, 공식 홈페이지와 대표전화를 통해 문의할 수 있다. 오는 11월 말 마석창현점 오픈을 시작으로 수도권 중심 확장을 이어가며 2025년을 브랜드 재도약의 원년으로 삼겠다는 계획이다.