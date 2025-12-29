독일 친환경 정수기 브랜드 브리타가 하나로마트에서 판매를 시작한다고 29일 밝혔다.

이번 입점은 브리타가 기존 이커머스·대형마트 중심에서 지역 기반 유통 채널까지 소비자 접점을 넓히는 전략적 행보다.

하나로마트는 국내 대표 농식품 전문 유통기업으로, 생활 밀착형 소비 패턴이 뚜렷한 만큼 정수기 및 필터의 접근성을 크게 높일 것으로 기대된다.

브리타 하나로마트 입점 (사진=브리타)

수도권 8개 점포(양재·창동·고양·성남·수원·삼송·동탄·양주)에서 우선 판매를 시작하고 이후 전국으로 순차 확대될 예정이다.

관련기사

양재점에서는 입점을 기념해 내달 7일까지 특별 모음전을 진행한다. 알루나 쿨 화이트 정수기, 마렐라 XL 화이트 정수기, 막스트라 프로 퓨어 퍼포먼스 필터를 선보인다.

안젤로 디 프라이아 브리타 코리아 대표는 "소비자들이 더 가까운 곳에서 브리타의 지속 가능한 음용 솔루션을 경험하고 플라스틱 생수병 사용을 줄이는 음용 문화가 확산되기를 기대한다"라고 말했다.