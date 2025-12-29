에브리봇, 물걸레 로봇청소기 '쓰리스핀 슬림' 출시

서비스로봇 전문기업 에브리봇은 물걸레 로봇청소기 '쓰리스핀 슬림'을 출시했다고 29일 밝혔다.

쓰리스핀 슬림은 높이 8.3cm 디자인을 적용해 가구 하부 등 좁은 공간에서도 원활한 청소가 가능하다. 초속 30cm 주행 속도와 배터리 매니징 시스템을 통해 최대 200분간 고효율 물걸레 청소를 제공한다.

에브리봇 물걸레 로봇청소기 '쓰리스핀 슬림' (사진=에브리봇)

2.1kg 하중 파워 클리닝 기술을 적용했다. 세 개의 물걸레 패드를 바닥에 끝까지 밀착시해 성인 남성이 눌러 닦는 수준의 힘을 유지한다.

신규 물걸레 패드인 '파워 루프 패드'도 적용했다. NP극세사와 폴리에스터를 7:3 비율로 설계했다. 바닥 오염을 강하게 끌어올리고 초미세먼지까지 빈틈없이 흡착한다.

물통을 장착하고 버튼을 누르면 바로 작동한다. 걸레 부착과 물 충전만으로 간편하게 사용할 수 있도록 직관적인 사용 방식을 구현했다. 한 손으로 가볍게 들어 옮길 수 있는 구조와 수직형 크래들을 적용했다.

관련기사

에브리봇은 29일 오후 9시 CJ 온스타일 '전자전능' 방송과 30일 오후 8시 네이버 쇼핑라이브를 통해 제품을 선보인다. 제품은 에브리봇 공식몰을 비롯한 주요 온라인 채널을 통해 순차적으로 판매될 계획이다.

에브리봇 관계자는 "쓰리스핀 슬림은 에브리봇이 축적해온 물걸레 청소 기술과 사용자 중심 설계를 집약한 제품"이라며 "닦는 청소의 가치를 중시하는 소비자에게 만족도 높은 선택지가 될 것"이라고 말했다.