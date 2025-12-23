에브리봇 "새해 매출 560억원 전망"

서비스로봇 전문기업 에브리봇은 새해 예상 매출액이 580억원으로 전년 대비 61% 증가할 것으로 전망된다고 23일 밝혔다.

에브리봇은 SK인텔릭스 웰니스로봇 나무엑스에 탑재되는 인공지능(AI) 자율주행부 모듈을 지난 10월부터 양산해 공급 중이다. 이를 통해 매출이 성장하고 있다.

내년 에브리봇은 기존 물걸레 로봇청소기 기능을 추가한 프리미엄 물걸레 로봇청소기 신제품 출시를 준비 중이다. 다양한 특화 청소로봇 신상품도 출시를 검토 중이다.

SK인텔릭스에 공급 중인 AI자율주행부 모듈 관련 매출은 올해 4분기부터 시작해 수천대 규모였다. 내년에는 연간으로 수만대 규모 공급이 예상된다고 회사 측은 밝혔다.

한편 에브리봇은 최근 대규모 연구개발 인력 추가 채용을 발표했다. 내년 AI자율주행모듈 로봇플랫폼 사업 확장 및 로봇 신사업 진출을 위한 준비 과정으로 보인다.