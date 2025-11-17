하이코어, 휴림로봇·HT&C와 기술 협업

퍼스널 모빌리티 기업 하이코어는 휴림로봇·HT&C와 자율주행 휠체어 관련 공동 연구·개발(R&D) 및 상용화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.

하이코어는 자율주행 휠체어 등 첨단 융합기술 공동 연구개발, 제품 상용화 및 국내외 전시·홍보 협력, 기술자료 및 인적·물적 자원의 교류 등 협력을 진행한다.

하이코어는 2012년에 설립돼 합성모터제어기술, 전기전자 구동체 설계제조, 인공지능(AI) 자율주행 3가지 분야에서 핵심 기술을 확보했다.

(왼쪽부터) 하이코어 황민수, 박동현 공동대표, 휴림로봇 김봉관 대표, HT&C 관계자 (사진=에브리봇)

회사는 충돌방지 초음파센서가 내장된 자율주행 전동휠체어를 제작하고 있다. 타사 대비 경량화를 이루면서 폴딩, 제자리회전, AI 자율주행 등 기능을 탑재했다.

에브리봇은 작년부터 계열사 하이코어와 자회사 에브리봇모빌리티를 통해 퍼스널 모빌리티 사업을 강화하고 있다. 특히 하이코어는 최근 현대건설 및 현대자동차와 MOU를 체결하는 등 성과를 보이고 있다.

하이코어가 진행중인 퍼스널 모빌리티 관련 협업은 모회사인 에브리봇의 AI 자율주행 기술력과 연구·개발 측면에서 시너지 효과도 기대된다.

관련기사

에브리봇은 올해부터 본격적인 사업 다각화 성과가 나타나고 있다. SK인텔릭스의 웰니스로봇 나무엑스에 탑재되는 AI자율주행부 모듈은 지난달 양산이 시작됐다.

에브리봇 관계자는 "SK인텔릭스의 발주 주문서에 따라 공급 중이며, 생산량이 점점 늘어나고 있다"고 말했다.