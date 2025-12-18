에브리봇, 연구개발 인력 대거 채용

서비스로봇 전문기업 에브리봇은 내년 사업을 더욱 공격적으로 확장하기 위해 연구개발 인력을 대폭 확충한다고 18일 밝혔다.

에브리봇은 최근 자율주행 관련 기술개발 역량 강화를 위한 대규모 채용 절차에 돌입했다. 두 자릿수 규모 인력을 확충할 예정이다.

회사는 자율주행 관련 하드웨어 및 소프트웨어, AI 부문 역량 강화를 위한 유능한 인재들을 적극 영입한다는 계획이다.

에브리봇은 이미 전체 직원의 46%가 연구개발 부서에 소속됐다. 기술 개발을 사업 핵심 전략으로 삼고 있다.

이번 에브리봇의 연구개발 인력 확충은 기존 로봇청소기 사업 중심에서 SK인텔릭스와 함께 자율주행 기술 개발을 확대하기 위한 조치다.

자율주행 관련 하드웨어 및 소프트웨어, AI 인력을 강화해 확보된 모빌리티 플랫폼을 다양한 애플리케이션으로 확장할 계획이다.

에브리봇은 R&D센터와 AI융합기술연구소를 활용, AI와 사물인터넷(IoT), 빅데이터 기술을 융합한 혁신적인 서비스 로봇 솔루션 개발에 박차를 가하고 있다.

현재까지 국내외에서 122건의 지식재산권을 등록하고, 24건의 특허를 출원했다.

이번 연구개발 인력 확충을 통해 AI 서비스 로봇 분야에서 입지를 더욱 확고히 다지고 시장 내 경쟁력 강화를 위한 중요한 발판을 마련할 것으로 기대된다.

에브리봇 관계자는 "차세대 로봇 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있다"라며 "지속적인 연구개발(R&D)을 통해 혁신적이고 효율적인 AI서비스로봇 솔루션을 제공할 것"이라고 말했다.

한편 에브리봇은 최근 SK인텔릭스 웰니스 로봇 '나무엑스'에 AI 자율주행 모듈을 공급하기 시작했다. 모듈은 공간 인식, 장애물 회피, 스마트 비전 매핑 등 주요 알고리즘을 포함하고 있다.