스타에셋, 텐퍼센트커피 매각 딜 성사

커피 프랜차이즈 텐퍼센트커피가 티와이디에스파트너스를 신규 파트너로 맞이하며 전략적 인수·합병(M&A)을 마무리했다.

29일 회사에 따르면 이번 거래는 단순한 지분 매각이 아닌 향후 글로벌 확장을 염두에 둔 성장 전략의 일환으로 추진됐다.

이번 매각을 주관한한 스타에셋은 거래 구조 설계부터 밸류에이션 산정, 협상, 클로징까지 전 과정을 맡았다. 스타에셋은 앞서 노랑통닭 매각 주관, 메가커피 매각 자문 등을 수행한 바 있다.

텐퍼센트 커피.(사진=회사 공식 인스타그램 캡처)

텐퍼센트커피와 티와이디에스파트너스의 이번 거래는 외부 전문 경영인을 영입하는 방식이 아닌, 기존 경영 체제를 유지하면서 성장 파트너를 확보하는 방식으로 진행됐다. 거래 이후에도 브랜드 운영과 경영 철학은 유지되며, 재무·전략·해외 진출 부문에서 파트너사의 역량을 접목할 계획이다.

김태경 텐퍼센트커피 회장은 거래 이후에도 경영에 참여하며 가맹점주와의 상생 구조 강화, 품질 관리, 수익 구조 개선 등을 지속 추진할 방침이다.

텐퍼센트커피는 이번 M&A를 계기로 국내에서 검증된 테이크아웃 중심 매장 모델과 스페셜티 원두 경쟁력을 바탕으로 아시아를 시작으로 해외 시장 진출을 단계적으로 확대할 계획이다.