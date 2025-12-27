8비트 낭만부터 e스포츠…K-게임 다큐 ‘세이브 더 게임’ 공개 임박

대한민국 게임 산업의 태동부터 세계를 제패한 e스포츠 신화까지 한국 게임 30년의 기록을 집대성한 다큐멘터리 ‘세이브 더 게임’이 오는 29일 공개된다.

이번 작품은 국내산 게임이 전무하던 시절 열정과 패기로 산업의 길을 닦아온 개척자들의 서사와 그 속에 담긴 이용자들의 추억을 3부작으로 그려내며, 아날로그에서 디지털로 변화해온 우리 사회의 문화적 자취를 섬세하게 조명할 예정이다.

박윤진 감독이 연출하고 넥슨재단이 기획한 ‘세이브 더 게임’은 앞서 제29회 부산국제영화제에서 먼저 공개돼 게임 산업 종사자와 이용자들로부터 뜨거운 호평을 얻은 바 있다. 1부 ‘세이브 더 게임’은 8~90년대 ‘신검의 전설’, ‘어스토니시아 스토리’ 등 척박한 환경에서 싹을 틔운 1세대 개발자들의 생생한 증언을 통해 산업의 태동기를 다룬다.

‘세이브 더 게임’ 29일 공개

이어지는 2부 ‘온 더 라인’은 인터넷 보급과 함께 찾아온 온라인 게임의 황금기를 조명하며, 이용자들이 가상 세계에서 상호작용하며 새로운 문화를 만들어냈던 ‘화양연화’의 순간들을 추억의 소품과 영상으로 복원해 기대를 모은다.

한국인만의 독특한 게임 근성과 열정을 분석한 3부 ‘굿게임(GG), 한국의 게이머는 어떻게 만들어지는가’에서는 대한민국이 e스포츠 강국으로 우뚝 선 배경을 심도 있게 짚어본다. 전·현직 프로게이머들이 출연해 세계 무대를 압도한 한국 게이머들의 특성을 들려주며, 국민 전체 게임 이용률 74.4%라는 기록 뒤에 숨겨진 ‘게임의 민족’으로서의 자부심을 나타낼 계획이다.

관련기사

공개된 에피소드별 포스터에는 ‘테일즈위버’, ‘카트라이더’ 등 각 시대를 상징하는 게임과 소품들이 배치돼 전 세대의 향수를 자극할 것으로 보인다.

이번 다큐멘터리는 단순히 과거를 회상하는 기록물에 그치지 않고, 한국 게임 개발자부터 유저, 산업인, 언론인 등 역사를 함께 일군 모든 이들의 목소리를 담아냈다는 점에서 큰 의미를 지닌다. 플로피디스크가 상징하는 아날로그의 향수부터 최첨단 게이밍 환경에 이르기까지, 한국 게임사가 일군 30년의 유산을 되짚어보는 이번 프로젝트는 전 세대에게 공감과 자부심을 동시에 선사할 것으로 기대를 모으고 있다.