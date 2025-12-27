연말 연휴 건강 지키는 습관 3가지

연말 크리스마스와 송년 분위기가 무르익으면서 긴 연휴를 즐기는 사람이 늘어날 것으로 예상된다.

연휴 기간에는 불규칙한 식사와 잦은 간식 섭취, 스마트폰 사용 증가, 늦은 취침 등 건강과 스트레스 관리에 부정적인 영향을 줄 수 있는 요소가 많기 때문이다.

캐나다 궬프 대학교 연구진은 바쁜 연휴 기간에도 건강을 지킬 수 있는 간단하지만 핵심적인 습관 세 가지를 제시했다고 비영리매체 더컨베세이션이 최근 보도했다.

1. 식사를 가족 활동으로 만들기

연휴 기간 바쁜 일정을 보내다 보면 가족과 함께 식사할 시간을 내기 쉽지 않다. 하지만, 하루에 한 끼라도 가족과 함께 식사하는 것은 건강한 식습관을 유지하는 데 도움이 될 뿐 아니라 가족 구성원 간 소통의 기회를 제공하는 데 도움을 준다.

전문가들은 가족 식사가 반드시 저녁일 필요는 없으며, 연휴 일정에 맞춰 아침이나 점심으로 조정해도 충분하다고 조언했다. 또한 어린 자녀를 포함해 온 가족이 음식 준비에 참여하는 것도 권장된다. 베이킹이나 요리, 식사 준비 과정에 아이들을 참여시키면 자신이 만든 음식을 먹어볼 가능성이 높아지고, 편식 습관을 줄이는 데도 도움이 될 수 있다.

2. 몸을 움직이고 디지털 기기에서 벗어나기

야외에서 보내는 시간이 많은 아이들은 신체 활동량도 늘어난다. 자연 속에서의 활동은 두뇌 발달을 촉진하고 스트레스 완화에도 효과적이다. 가족과 함께 하이킹을 하거나, 스케이트나 썰매를 타고, 동네를 산책하는 등의 이런 짧은 신체 활동이 모여 큰 효과를 낸다고 전문가들은 설명했다.

실내에서 휴식을 취할 때는 디지털 기기 사용 시간에 대한 계획을 세우는 것이 좋다. 부모가 먼저 사용 시간을 제한하면 아이들도 자연스럽게 이를 따르게 된다. 연휴 기간 동안 명확한 사용 시간 규칙을 정해두면 아이들이 예측 가능한 행동을 할 수 있어, 디지털 기기 사용을 둘러싼 갈등도 줄일 수 있다.

또한 식사 시간에는 텔레비전을 끄고 휴대전화나 태블릿은 식탁에서 떨어진 지정된 장소에 두는 등, 디지털 기기 사용을 최소화할 것을 권장했다.

다만 디지털 기기 사용을 무조건 제한하라는 의미는 아니다. 목적을 가지고 시간을 정해 영화나 TV 프로그램을 함께 시청하는 것은 오히려 긍정적인 효과를 낼 수 있다. 실제로 아이들과 함께 콘텐츠를 시청하는 것은 인지 발달에 도움이 된다는 연구 결과도 있다. 시청 후 “만약 그랬다면?” 또는 “왜 그랬을까?”와 같은 질문을 나누는 과정은 어휘력과 비판적 사고력을 키우는 데 효과적이다.

3. 연휴 분위기와 수면 습관 사이의 균형 유지하기

충분한 수면은 모든 사람이 연휴를 즐기는 데 중요한 요소다. 충분히 잠을 잔 아이들은 스트레스와 과잉 행동이 적고 신체·정신적 건강이 더 좋은 것으로 알려져 있다. 일반적으로 어린이와 청소년은 하루에 8~17시간, 성인은 7~9시간의 수면이 필요하다. 하지만, 연구에 따르면 어린이 4명 중 1명은 충분한 수면을 취하지 못하고 있다.

연휴 기간 중에도 일정한 취침 습관을 유지하는 것이 중요하다. 잠자리에 들기 전 책을 읽는 것과 같이 차분한 활동으로 하루를 마감하고 디지털 기기를 보지 않는 습관은 긴장을 풀고 숙면을 돕는다. 이런 규칙적인 취침 루틴은 아이들이 집을 떠나 외부에서 잘을 자야 하는 상황에서도 보다 쉽게 잠들 수 있도록 돕는다.