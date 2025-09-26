"노안 걱정 그만"...자동 초점 안경, 출시 멀지 않았다

핀란드 스타트업 IXI, 렌즈업체 핀서스프 인수

홈&모바일입력 :2025/09/26 16:17    수정: 2025/09/26 16:55

이정현 미디어연구소 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

핀란드 스타트업 IXI가 세계 최초로 자동 초점 기능을 갖춘 안경 개발에 속도를 내고 있다. IXI는 최근 렌즈 제조업체 핀서스프를 인수하며 제품 생산 단계에 한 걸음 더 다가섰다고 26일(현지시간) 엔가젯 등 외신이 보도했다.

IXI가 개발 중인 자동 초점 안경은 눈 추적 기술과 액정 렌즈를 활용해 노안을 해결하는 데 초점을 맞췄다. 안경테에 탑재된 적외선 센서가 착용자 눈 움직임을 추적해 렌즈 초점을 조절, 가까운 물체와 먼 물체를 모두 선명하게 볼 수 있도록 해준다.

핀란드 스타트업 IXI가 개발 중인 자동초점 안경 (사진=IXI)

니코 아이덴 IXI 공동창업자 겸 최고경영자(CEO)는 "세계에서 가장 낮은 전력으로 구동되는 시선 추적 기술을 개발했다”고 밝혔다. 이 적외선 센서 기반 시스템은 카메라 방식 대비 에너지 소모가 약 1%에 불과한 것으로 알려져 있다.

아이덴은 얇은 안경 프레임에 초소형 배터리를 탑재해 이 배터리가 하루 종일 사용할 수 있다고 설명했다. 물론, 밤에는 안경 다리에 케이블을 연결해 충전해야 하며 착용한 상태에서 충전하기는 불편하다. 만약 방전되더라도 원거리용 안경으로서의 기본 기능은 그대로 유지된다.

관련기사

LCD가 내장된 IXI의 자동 초점 프레임 (사진=IXI)

회사 측은 핀서스프 인수를 통해 자체 테스트용 안경을 소량 생산할 수 있게 됐으며, 스위스 안경렌즈 제조사 옵티스위스와의 파트너십을 통해 대량 시장 진출을 발판을 마련했다고 설명했다.

아이덴은 아직 자동초점 안경의 가격이나 출시 시기를 구체적으로 공개하지 않았으나 "기존 안경의 고급형 제품이 될 것”이라고 밝혔다.

이정현 미디어연구소jh7253@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
노안 자동초점안경 IXI 스마트글래스

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

'양자이득' 어디까지 왔나…전문가 5인에 듣는다

배터리 공급망 없이 에너지 안보도 없다…"탈중국이 관건"

"미래의 흑백요리사 누구?"…익산 달군 'NS푸드페스타' 가보니

양분된 反쿠팡연대…네이버·컬리 VS 신세계·알리바바

ZDNet Power Center