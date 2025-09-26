"노안 걱정 그만"...자동 초점 안경, 출시 멀지 않았다

핀란드 스타트업 IXI가 세계 최초로 자동 초점 기능을 갖춘 안경 개발에 속도를 내고 있다. IXI는 최근 렌즈 제조업체 핀서스프를 인수하며 제품 생산 단계에 한 걸음 더 다가섰다고 26일(현지시간) 엔가젯 등 외신이 보도했다.

IXI가 개발 중인 자동 초점 안경은 눈 추적 기술과 액정 렌즈를 활용해 노안을 해결하는 데 초점을 맞췄다. 안경테에 탑재된 적외선 센서가 착용자 눈 움직임을 추적해 렌즈 초점을 조절, 가까운 물체와 먼 물체를 모두 선명하게 볼 수 있도록 해준다.

핀란드 스타트업 IXI가 개발 중인 자동초점 안경 (사진=IXI)

니코 아이덴 IXI 공동창업자 겸 최고경영자(CEO)는 "세계에서 가장 낮은 전력으로 구동되는 시선 추적 기술을 개발했다”고 밝혔다. 이 적외선 센서 기반 시스템은 카메라 방식 대비 에너지 소모가 약 1%에 불과한 것으로 알려져 있다.

아이덴은 얇은 안경 프레임에 초소형 배터리를 탑재해 이 배터리가 하루 종일 사용할 수 있다고 설명했다. 물론, 밤에는 안경 다리에 케이블을 연결해 충전해야 하며 착용한 상태에서 충전하기는 불편하다. 만약 방전되더라도 원거리용 안경으로서의 기본 기능은 그대로 유지된다.

LCD가 내장된 IXI의 자동 초점 프레임 (사진=IXI)

회사 측은 핀서스프 인수를 통해 자체 테스트용 안경을 소량 생산할 수 있게 됐으며, 스위스 안경렌즈 제조사 옵티스위스와의 파트너십을 통해 대량 시장 진출을 발판을 마련했다고 설명했다.

아이덴은 아직 자동초점 안경의 가격이나 출시 시기를 구체적으로 공개하지 않았으나 "기존 안경의 고급형 제품이 될 것”이라고 밝혔다.