크리스마스에 또 '나 홀로 집에'…외로움 이기는 5가지 방법

크리스마스라고 하면 가족이나 연인, 친구들과 함께 떠들썩하게 시간을 보내는 모습을 떠올리기 쉽다. 하지만, 성탄 연휴에 누구와도 만나지 않고 혼자 집에 머문다면, 외로움이 몰려올 수 있다.

영국 애스턴 대학교 경영대학원에서 교육·학생 경험 담당 부학장을 맡고 있는 폴 존스 박사는 크리스마스에 느끼는 외로움의 원인과 대처법에 대한 글을 비영리학술매체 더컨버세이션에 최근 기고했다.

존스 박사는 크리스마스를 혼자 보내는 경우 고립감과 외로움, 다른 사람과의 비교로 인해 세상으로부터 단절된 느낌을 받을 수 있다고 설명했다. 다만 외로움은 주변에 사람이 많고 적음의 문제가 아니라, ‘연결의 질’과 부재에서 비롯된 감정이라고 지적했다.

특히 12월은 시간을 인식하고 측정하는 방식 자체가 다른 때와는 달라지는 시기다. 연말이 되면 과거를 떠올리게 되기 쉽다. 그러다보니 잃어버린 것과 변해버린 모습, 그리고 결국 일어나지 못한 일들을 되돌아보게 된다. 이런 감정 때문에 이 시기에는 깊은 상처를 남기기도 한다.

심리학자들은 이를 ‘시간적 앵커링(temporal anchoring)’이라 부른다. 특정 시점의 경험이나 정보가 이후의 판단과 기억에서 기준점 역할을 하며, 인지와 행동에 영향을 미치는 현상을 뜻한다.

외로움이 뇌에 미치는 영향

연구에 따르면 만성적인 외로움은 코르티솔과 같은 스트레스 호르몬 수치를 높이고 면역 기능을 저하시킬 뿐 아니라 심혈관 건강에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 사회신경과학자 존 카시오포는 외로움을 “우리의 연결 욕구가 충족되지 않고 있음을 알려주는 생물학적 경고 시스템”이라고 설명했다.

존스 박사는 “크리스마스에 혼자 있다고 해서 반드시 무언가 잘못된 것은 아니다”라며 “많은 사람에게 이 시기는 오히려 고요한 공간에서 마음의 안정을 찾고 치유할 수 있는 드문 기회가 될 수 있다”고 강조했다.

자신의 생각에 귀 기울이고, 성찰하며 재충전할 시간을 갖는 것은 의도적으로 선택한 고독이 될 수 있으며, 이는 심신의 회복에 도움이 된다는 설명이다.

어떤 행동이 도움 될까

존스 박사는 외로움을 무조건 없애려는 시도 자체가 해답은 아니라고 말한다. 중요한 것은 지금 진정으로 필요한 것은 무엇인지 알아차리는 일이라고 그는 진단했다. 그러면서 다음과 같은 다섯 가지 접근법을 제시했다.

첫째, 외로움 느끼기다. 외로움은 고통스럽지만 억지로 밀어내려고 시도하는 것은 큰 효과가 없다. 대신 외로움을 인정하고 받아들이는 것이 악순환을 끊는 첫걸음이 될 수 있다.

둘째, 작은 루틴 만들기다. 차를 우려 마시거나, 위로가 되는 영화를 다시 보거나, 그리운 사람을 떠올리며 촛불을 켜는 작은 의식은 회복에 큰 도움이 된다. 삶에 질서와 의미를 부여하고 자신과의 연결을 되살리는 실마리가 될 수 있기 때문이다.

셋째, 연결 재구축하기다. 친밀함은 반드시 물리적 접촉을 의미하지 않는다. 오랜만에 메시지를 보내거나, 조용한 온라인 공간에서 교류하거나, 일기를 쓰고 음성 메모를 남기는 것, 혼자 산책하며 자신을 마주하는 것도 하나의 연결 방식이 될 수 있다.

넷째, 자신의 개성을 소중히 여기기다. 감정을 평균적인 기준이나 통계 수치에 맞출 필요는 없다. 감정의 다양성과 독특함은 살아 있다는 증거이기 때문이다.

다섯째, 자신에게 맞는 방식 찾기다. 크리스마스를 보내는 데 정답은 없다. 혼자 산책을 나가도 좋고, 잠옷 차림으로 하루를 보내거나, 신뢰하는 사람에게 전화를 거는 것도 모두 가능한 선택이다. 중요한 것은 어떤 방식이든 자신의 선택과 개성을 존중하는 것이다.

존스 박사는 “외로움은 해결하거나 억눌러야 할 대상이 아니며 내면으로 향하는 여정의 동반자”라며, “때로는 우리가 맺을 수 있는 가장 의미 있는 관계는 바로 우리 자신과의 관계일지도 모른다”고 설명했다.