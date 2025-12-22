카카오, 챗GPT 포 카카오 활용 ‘메리톡마스’ 연말 캠페인 연다

카카오가 ‘챗GPT 포 카카오’ 서비스를 활용한 연말 캠페인 ‘메리톡마스’를 이달 31일까지 운영한다.

일상 속에서 AI를 통해 이색적인 소통을 나누는 경험을 제공하기 위한 목적으로, 온라인과 오프라인을 통해 진행된다.

챗GPT 포 카카오는 카카오가 오픈AI와 협업을 통해 지난 10월 새롭게 선보인 AI 서비스다.

(사진=카카오)

이번 캠페인 참여를 원할 경우 모바일 카카오톡 내 캠페인 배너를 클릭해 챗GPT 포 카카오 서비스에 진입하면 카드 생성을 위한 프롬프트 메시지가 자동으로 입력된 화면을 만나볼 수 있다. 양식과 규칙에 맞춰 친구나 가족, 지인 등에게 보낼 메시지를 자유롭게 작성한 뒤 이를 발송하면 된다.

이번 캠페인 크리스마스 카드는 문자를 조합해 그림이나 단어를 만들어내는 ‘아스키 아트’ 디자인을 적용했다.

오프라인은 서울 중구 남산 서울타워 앞에서 참여할 수 있다. 오는 31일까지 남산타워 인근에 비치된 큐알(QR) 코드를 통해 접속한 뒤 동일한 방식으로 메시지를 발송하면 된다. 발송한 메시지를 현장 스태프에게 인증 시 추첨을 통해 경품을 받을 수 있는 행사도 크리스마스인 오는 25일까지 운영한다.

카카오는 오프라인 캠페인 진행 기간을 포함해 내년 1월 18일까지 남산 서울타워를 대형 크리스마스 트리 형태로 시각화한다. 회사는 연말을 맞아 남산타워를 방문하는 이용자들이 자유롭게 인증샷에 참여할 수 있도록 했다.

카카오 관계자는 “카카오톡 내 AI를 기반으로 하는 색다른 메시지 발송을 통해 새로운 소통의 재미를 느끼고 서울의 대표 랜드마크인 남산 서울타워를 통해 많은 이용자들이 이색적인 콘텐츠 경험을 즐길 수 있도록 이번 캠페인을 준비하게 됐다”며 “향후 더욱 다양한 소통의 재미를 느낄 수 있도록 다양한 마케팅 시도들을 이어갈 계획”이라고 말했다.