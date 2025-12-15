키즈노서 '산타한테 편지 보내기' 된다

키즈노트(대표 최장욱)는 크리스마스를 기다리는 아이들이 키즈노트 앱을 통해 산타에게 편지를 전달할 수 있는 기능을 제공한다고 15일 밝혔다.

이번 캠페인은 산타를 기다리며 아이들이 바른행동을 실천하는 ‘일일 미션’과 함께, 산타에게 오늘 실천한 착한 일을 직접 편지로 보낼 수 있는 디지털 소통 경험을 제공한다.

키즈노트, 이번 크리스마스에는 아이들의 로망 실현! “매일 산타에게 편지 보낼 수 있다”

이는 아이의 상상력, 정서적 표현력, 자기주도적 해동 형성까지 이어지는 새로운 교육형 놀이 콘텐츠로 평가된다.

크리스마스 편지 쓰기 기능은 어린 아이도 쉽게 따라할 수 있도록 직관적으로 설계됐다. 아이가 모바일 화면에 직접 글씨를 쓰고, 작성된 편지를 산타에게 전송하면 된다.

특히, 이번 기능은 부모들에게 매년 반복되던 '산타 역할'의 부담을 덜어줄 뿐아니라, 아이들에게 ‘정말 산타와 연결돼 있다’는 경험을 준다.

관련기사

편지를 보내면 앱에서 ‘산타가 편지를 읽었다’는 확인 표시가 제공되며, 크리스마스 3일 전부터는 산타가 우리 집에 오기까지의 여정을 시각적으로 안내해 아이들의 기대감과 설렘을 극대화할 예정이다.

최장욱 키즈노트 대표는 “이번 캠페인은 키즈노트가 단순 소통을 넘어, 아이와 가정에 의미 있는 경험을 제공하는 플랫폼으로 확장해 가고 있음을 보여주는 대표적 사례”라며 “앞으로도 아이와 부모의 일상 속, 특별한 순간들에 가치를 더하는 서비스로 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.