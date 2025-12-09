키즈노트, 농촌 체험활동 활성화 돕는다

키즈노트(대표 최장욱)는 경기도농촌융복합산업지원센터와 협력해 ‘농촌 체험활동 활성화 지원사업’을 추진한다고 9일 밝혔다. 이번 사업은 농촌융복합산업의 가치 확산과 지역 농촌 사업자의 홍보·매출 증진을 지원하기 위해 마련됐다.

이번 지원사업을 통해 경기도 내 농촌융복합산업 인증을 받은 ▲용인곤충테마파크 ▲마실주식회사 ▲용인청정팜 총 3개 사업자의 체험 프로그램이 선정됐다. 키즈노트를 사용하는 학부모들은 체험비 할인지원 등을 통해 아이들이 보다 가까운 곳에서 자연 기반의 다양한 경험을 누릴 수 있게 된다.

키즈노트는 이번 협력을 단순한 체험 프로그램 판매를 넘어, 지역 농촌 사업자와 부모·아이를 연결하는 새로운 상생 모델의 출발점으로 보고있다. 키즈노트 플랫폼을 기반으로 지역 자원의 가치를 발굴하고 확산함으로써, 농촌 체험의 접근성을 넓히고 지역 사업자들에게는 디지털 판로 확대의 기회를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

최장욱 키즈노트 대표는 키즈노트의 기술을 통해 아이들의 일상과 배움이 더욱 풍부해지고, 일상 속에서 특별한 가치를 발견할 수 있는 순간을 지원하게 돼 기쁘다”며 “지역의 우수한 체험 자원을 발굴해 아이들과 연결하는 일은 앞으로 키즈노트가 만들어갈 중요한 문화적 기반”이라고 말했다.

키즈노트는 이번 사업을 계기로 교육적 가치가 높은 콘텐츠 발굴과 체험 큐레이션, 기관·가정·지역을 아우르는 새로운 학습·경험 제공을 지속 확대해 아이의 배움이 더 넓은 영역으로 확장되는 문화를 만들어갈 계획이다.