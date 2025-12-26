홍콩H지수 펀드 불완전판매에 금감원 국민·하나·신한은행 순으로 과태료 제재

금융감독원이 홍콩 HSCEI지수 포함 주가연계신탁(ELT) 판매 의무를 위반한 KB국민은행·하나은행·신한은행에게 과태료 제재를 내렸다.

26일 금감원 은행검사1국은 홍콩 H지수 ELT 판매 시 녹취 의무 등을 다하지 않은 이 세 은행에 대해 다른 과태료 제재를 심의했다고 밝혔다.

과태료는 KB국민은행 3천600만원·하나은행 2천400만원·신한은행은 1천만원인 것으로 확인됐다.

서울 여의도 금융감독원 전경. (사진=뉴시스)

위반 정도나 금융소비자의 투자 규모 등 사안에 따라 이 과태료 수준이 달라진 것으로 추정된다.

국민은행의 경우에는 세 은행 중 가장 높은 금액의 과태료 제재를 받았는데, 70세 이상인 투자자에게 받아야 하는 녹취를 하지 않은 데다가 투자자로부터 설명받은 투자 내용을 이해했다는 서명 등의 방법으로 확인하지 않은 케이스가 포함됐기 때문이다.

하나은행의 경우 고령 투자자가 아닌 일반 투자자에게 H지수 ELT를 판매하고 계약하는 과정에서 정상적으로 녹취가 되지 않았다는 사실이 문제가 됐다. 특히 금감원의 제재심의서에 따르면 체결 과정을 녹취하지 않거나 투자자 요청 시 녹취된 파일을 제공하지 않으면 안되는데 하나은행은 이를 위배한 것으로 보인다.

70세 이상의 고령 투자자에게 H지수 ELT 을 판매하면서 신탁 계약 체결 과정만 녹취하지 않은 신한은행 상대적으로 낮은 1천만원의 과태료를 받았다. 금감원 측은 판매안내음성만 녹취되고 판매 직원 및 고객의 음성이 녹취되지 않은 사실이 있다고 밝혔다.