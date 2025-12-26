바디프랜드, 세계일류상품 5년 연속 선정

헬스케어 가전기업 바디프랜드는 산업통상부가 주관하고 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 인증하는 '2025 세계일류상품'에 선정됐다고 26일 밝혔다.

바디프랜드는 지난 2021년 헬스케어로봇을 비롯한 안마의자 품목으로 세계일류상품에 선정된 이후 동일 품목에서 5년 연속 인증을 유지했다.

바디프랜드 에스테틱 헬스케어로봇 '퀀텀 뷰티캡슐' (사진=바디프랜드)

2001년부터 시행된 세계일류상품 선정은 기술력과 시장 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장을 선도할 국내 일류 상품을 인증하는 제도로 글로벌 시장 점유율 상위 5위 이내이자 5% 이상을 충족한 제품에 부여된다.

바디프랜드는 팔과 다리 마사지부의 독립 구동을 포함, 온 몸을 움직여가며 마사지하는 기술인 로보틱스 테크놀로지를 기반으로 국내 마사지체어 시장의 40% 이상을 헬스케어로봇으로 전환시키는 등 시장 변화를 주도하고 있다.

글로벌 마사지체어 시장에서도 성과를 내고 있다. 기술 수출 등 다양한 방식으로 해외 진출을 가속화하며 헬스케어로봇 글로벌 점유율을 높여가고 있다. 올해 바디프랜드 헬스케어로봇은 글로벌 시장에서 전년 대비 약 150% 증가했다.

바디프랜드 관계자는 "고객 건강수명 10년 연장을 목표로 차별화된 헬스케어로봇 기술과 제품을 선보이며 글로벌 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.