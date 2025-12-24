넥슨, ‘바람의나라’ 30주년 대규모 업데이트 공개

넥슨코리아(공동대표 강대현·김정욱)는 온라인 RPG ‘바람의나라’ 30주년을 앞두고, 내년 4월 적용 예정인 업데이트 계획을 공개했다고 24일 밝혔다.

1996년 출시된 ‘바람의나라’는 올해 서비스 30주년을 맞는다. 넥슨코리아는 이를 기념해 신규 지역 ‘신라’와 신규 직업 ‘흑화랑’을 중심으로 한 대규모 업데이트를 준비하고 있다. 이와 함께 최대 레벨을 950까지 확장하고 9차 승급을 도입해 전투와 성장 구조를 확장할 예정이다.

신규 콘텐츠도 다수 추가된다. 5단계로 구성된 신규 레이드 2종과 신규 전설 장비 ‘브리트라’, 신규 협동 콘텐츠 ‘괴력난신’, 신규 성장 시스템 ‘신력’ 등을 통해 성장 요소와 플레이 변화를 강화한다.

내년 4월에 적용될 '바람의 나라' 30주년 대규모 업데이트 내용이 공개됐다. 사진=넥슨코리아

넥슨코리아는 서비스 30주년을 앞두고 내년 1월 21일까지 ‘백두대란’ 겨울 이벤트를 진행한다. 이용자는 ▲백두눈싸움 ▲올라올라 ▲자음모음 조합 퀴즈 ▲산타의 선물사수 ▲빙판퍼즐 ▲돌아온 주먹왕 등 다양한 미니게임을 통해 게임 아이템으로 교환할 수 있는 ‘백두대란추첨티켓’을 획득할 수 있다.

이 기간 동안 하루 한 차례 여우너구리 NPC를 통해 경험치 300% 증가 효과를 제공받을 수 있다. 이벤트 맵에서는 ▲스케이트 ▲동전 던지기 ▲점괘·궁합 보기 ▲눈덩이 던지기 등 부가 콘텐츠가 제공된다. 풍악놀이 관람 시에는 이동 속도 증가 효과도 적용된다.

아울러 총 21일간 참여할 수 있는 출석 이벤트를 통해 ‘내공강화구슬’ 900개와 ‘일반경험치니나노물약(300%)’ 6개 등 성장 지원 아이템이 지급된다. 이는 30주년 업데이트와 함께 도입될 9차 승급을 대비한 성장 지원 목적이다. 이와 함께 내년 2월 4일까지 ‘프리미엄 바람모험’ 이벤트와 ‘바람패스 시즌14’도 운영된다.

관련기사

넥슨코리아는 올 한 해 동안의 플레이 기록을 바탕으로 선정한 ‘2025 바람의나라 어워즈’ 수상 결과도 공개했다. ‘환상의 시련’을 가장 많이 완료한 상위 100명에게 주어지는 ‘시련의 주인공상’을 포함해 총 12개 부문 수상자에게는 휴대용 마우스 세트와 2026 행운 부적이 제공된다.

이를 기념해 ‘바람의나라’ 공식 유튜브 채널에서는 어워즈 영상 시청 후 댓글 이벤트가 진행된다. 추첨을 통해 20명에게 어워즈 굿즈를 증정할 예정이다.