네오플 ‘사이퍼즈’, 온라인 쇼케이스서 신규 캐릭터 ‘엔데카’ 공개

네오플(대표 윤명진)은 3D AOS 대전 액션 게임 ‘사이퍼즈’의 온라인 쇼케이스 ‘연말정샆’을 통해 신규 캐릭터 ‘철완의 엔데카’ 관련 정보를 공개했다고 24일 밝혔다.

네오플은 이번 쇼케이스에서 84번째 신규 캐릭터 ‘철완의 엔데카’의 콘셉트 영상과 스킬 구성을 소개했다.

엔데카는 안타리우스 출신의 강화 인간으로, 콘셉트 영상에는 같은 소속이었던 니콜라스와의 대립 장면과 그랑플람 재단 소속 마틴과의 협력을 암시하는 연출이 담겼다.

사이퍼즈 온라인 쇼케이스 '연말정샆'에서 신규 캐릭터 '철완의 엔데카'가 공개됐다. 사진=네오플

아울러 엔데카는 건틀릿을 사용하는 근접 방어형 캐릭터다. 주먹으로 연속 타격하는 ‘트리플 밤’, 돌진 후 어퍼컷으로 적을 띄우는 ‘불칸 어퍼’, 지면을 강타하는 범위형 궁극기 ‘퀘이크 드롭’ 등 스킬이 구성돼 있다.

이와 함께 2차 궁극기 업데이트 계획도 공개됐다. 네오플은 마를렌과 니콜라스의 신규 2차 궁극기를 추가하고, 벨져의 2차 궁극기를 개선할 예정이다. 또한 앤지 헌트의 스킬과 일러스트 전면 개편을 예고했다.

쇼케이스 내 ‘샆황토크’ 코너에서는 멤버십 개편 방향과 함께 집사·메이드 콘셉트의 신규 코스튬도 공개됐다. 네오플은 시즌 만족도 설문조사 진행과 비매너 채팅에 대한 제재 시스템 개선 계획도 함께 소개했다.

관련기사

이번 쇼케이스를 기념해 내년 1월 8일까지 ‘윈터 페스티벌’ 이벤트가 진행된다. 매주 공성전 1판 플레이 시 선택형 크리스마스 프레임과 ‘세라핌 모자’ 액세서리, ‘케니스’ 신규 코스튬 등이 지급된다. 누적 플레이 시간에 따라 로딩 포스터 4종과 ‘철완의 엔데카’ 전용 코스튬 2종, ‘금빛 노을 패키지’도 제공된다.

이와 별도로 PC방에서는 공성전 10판 플레이마다 ‘엔데카’ 코스튬을 획득할 수 있는 ‘드레스업 상자’가 최대 7개까지 지급된다.