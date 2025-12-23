류제명 차관 "국민 편에서 쿠팡 문제점 밝히겠다"

류제명 과학기술정보통신부 2차관은 23일 “정부는 국민의 편에 서서 국민들의 의혹 및 불안이 해소될 때까지 쿠팡의 문제점을 밝혀내고 끝까지 책임을 묻겠다”고 밝혔다.

쿠팡 사태 범부처 TF 팀장을 맡은 류제명 차관은 이날 TF 1차 회의를 열어 “쿠팡 사태를 국민의 신뢰를 훼손한 중대한 사회적 위기로 인식하고 범부처 TF를 통해 사고 원인 조사 및 책임 규명, 이용자 보호, 기업의 사회적 책임 강화 등을 신속하게 추진할 계획”이라며 이같이 말했다.

정부는 쿠팡 침해사고와 개인정보 유출 사태에 신속히 대응하고 국회 등에서 제기된 쿠팡과 관련한 의혹을 규명하기 위해 관계부처가 함께 TF를 구성했다.

앞서 정부는 과학기술관계장관회의에서 쿠팡 대응 범부처 TF를 꾸렸다.

TF에는 침해사고와 개인정보 유출뿐만 아니라 쿠팡 기업 운영 전반에 걸쳐 제기된 여러 문제점과 관련된 부처들이 참여했다. 향후 ▲침해사고 조사와 수사 ▲이용자 보호 ▲정보보호 및 개인정보보호 인증제도 개편 ▲기업 책임성 강화에 대해 중점적으로 논의할 계획이다.

1차 회의에서 각 부처들은 부처별 대응상황을 공유하고 이번 사태의 신속한 문제 해결 및 엄정한 조치를 위한 TF 운영방향 등을 논의했다.