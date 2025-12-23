국회, 연말 이틀간 쿠팡 연석 청문히 연다

쿠팡 개인정보 유출 사태에 대한 국회의 연석 청문회가 열린다.

과학기술정보방송통신위원회는 23일 전체회의를 열어 쿠팡 개인정보 유출사고 연석 청문회 실시 계획서 채택의 건을 더불어민주당 주도로 의결했다.

국민의힘은 정부의 책임 있는 조치가 우선이라며 회의에 불참했다.

사진_뉴스1

30일부터 이틀간 열리는 연석 청문회는 과방위가 주관 상임위를 맡고 쿠팡 사태와 연관이 있는 정무위원회와 국토교통위원회, 기후에너지환경노동위원회, 기획재정위원회, 외교통일위원회가 함께 한다.

청문위원장은 최민희 과방위원장이 맡는다.

청문 증인으로 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장, 박대준 전 쿠팡 대표이사, 강한승 전 쿠팡 대표, 브랫 매티스 쿠팡 정보보호최고책임자(CISO), 민병기 쿠팡 대외협력 총괄 부사장, 해롤드 로저스 쿠팡 대표이사 등 14명이 채택됐다.

최민희 위원장은 “쿠팡 침해 사고와 관련해 현안질의와 청문회에도 불구하고 주요 의혹이 해소되지 않았을 뿐 아니라 주요 증인들이 불출석해 책임 있는 답변 또한 듣지 못했다”며 “쿠팡과 관련한 여러 사안에 대한 의혹 규명을 위해 연석회의 방식으로 청문회를 실시하겠다”고 말했다.