넥써쓰, 블록체인 플랫폼 ‘크로쓰’에 ‘롬’ 온보딩…토크노믹스 고도화

넥써쓰(대표 장현국)는 크로쓰에 레드랩게임즈의 MMORPG '롬: 골든 에이지 온 크로쓰'를 온보딩했다고 23일 밝혔다.

이번 온보딩은 레드랩게임즈의 대표작 '롬: 리멤버 오브 마제스티'에 크로쓰의 블록체인 기술을 결합해 한층 진화된 게임 경험을 제공하기 위해 추진됐다.

'롬: 골든 에이지 온 크로쓰'는 발행량이 엄격히 제한된 'CROMx' 게임 토큰을 기반으로 한 가치 보존형 토크노믹스 모델을 적용했다. 이용자는 크로쓰 플랫폼의 기술력을 바탕으로 게임 내 재화를 간편하게 토큰으로 민팅(발행)하거나 거래할 수 있다.

넥써쓰, ‘롬 골든 에이지 온 크로쓰’ 크로쓰 플랫폼 온보딩.

MMORPG의 핵심 요소인 경쟁과 보상 구조를 강화하기 위해 ‘월드 랭킹’ 콘텐츠를 도입, 시즌별 플레이 기여도에 따라 온체인 토큰 보상을 차등 지급하는 것이 특징이다.

관련기사

출시에 맞춰 크로쓰 전용 서버 이용자를 위한 성장 지원 이벤트도 진행된다. 해당 서버 이용자에게는 경험치와 골드 획득량, 아이템 드랍률 상승 등의 혜택이 제공되어 빠른 캐릭터 성장과 플레이 몰입을 지원한다. 레드랩게임즈는 글로벌 이용자들에게 안정적이고 고도화된 토크노믹스를 선보이며 글로벌 시장 공략을 가속화할 방침이다.

장현국 넥써쓰 대표는 "게임 특화 체인인 크로쓰에 롬이 온보딩되면서 생태계의 깊이와 다양성이 한층 강화되고 있다"며, "롬은 결제 재화의 토큰화와 순환 토크노믹스를 통해서 MMORPG 본연의 경쟁과 성취, 그리고 보상이 게임 과정 전반에 적용되는 새로운 토크노믹스를 선보이게 됐다"고 전했다.