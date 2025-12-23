원·달러 환율, 1480.0원으로 개장…2009년 금융위기 이후 16년만

미국 달러화 대비 원화 가치 하락 압력이 거세다.

23일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1480.0원으로 개장했다. 개장가 기준으로 원·달러 환율이 1480원을 넘어선 것은 글로벌 금융위기 여파가 있었던 2009년 3월 16일(1488.0원) 이후 16년 만이다.

(사진=이미지투데이)

장중 원·달러 환율은 1484.1원까지 올랐다.

외환당국이 원·달러 환율 상승을 막기 위한 다양한 정책을 추진 중이지만, 원화 매도 압박이 거센 상태다. 실제로 주요국 통화 대비 미국 달러 수준을 보여주는 달러 인덱스는 전 거래일 대비 0.41% 떨어진 98 수준이다.

신한은행 백석현 이코노미스트는 "최근 원·달러 환율이 워낙 악재에 민감하고 호재에 둔감하다"며 "구조적 수급 쏠림을 고려하면 원·달러 환율의 하단은 1300원대 중후반, 높게는 1500원까지 내년 오를 수 있다. 이제 연말까지 대형 이벤트는 없고, 거래량은 줄어들기에 정책 당국의 존재감은 더욱 커질 수 밖에 없다"고 진단했다.