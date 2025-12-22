챗GPT '따뜻함' 조절 기능 추가… 이제 말투까지 마음대로 설정한다

오픈AI(OpenAI)가 챗GPT의 개인화 기능을 강화했다. 사용자가 대화 스타일의 세부 특성을 직접 조절할 수 있게 된 것이다. 오픈AI는 20일(현지시간) 공식 X(구 트위터) 계정을 통해 "챗GPT에서 따뜻함(warmth), 열정(enthusiasm), 이모지 사용 같은 특성을 조정할 수 있다"며 "개인화(Personalization) 설정에서 사용 가능하다"고 밝혔다.

이번 업데이트로 사용자는 챗GPT의 응답 톤과 스타일을 세밀하게 맞춤 설정할 수 있다. 따뜻함 수준을 높이면 친근하고 공감적인 응답을 받고, 낮추면 중립적이고 간결한 응답을 받는다. 열정 정도도 조절할 수 있어 상황에 따라 에너지 넘치는 답변이나 차분한 답변을 선택할 수 있다.

이번 개인화 기능 강화는 AI 챗봇의 사용자 경험을 개선하려는 오픈AI의 노력으로 보인다. 사용자마다 선호하는 대화 스타일이 다른 만큼 맞춤형 경험을 제공하겠다는 전략이다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)