연애-결혼 전에 AI로 미리 궁합 판단…이혼 가능성까지 예측

BreathingCORE 연구팀이 AI를 활용한 새로운 커플 매칭 방식을 제안했다. 기존 데이팅 앱은 프로필을 비교해 비슷한 사람끼리 매칭했지만, 실제 관계는 프로필 유사도가 아니라 두 사람이 만났을 때 어떻게 상호작용하느냐에 달려있다. 연구팀은 AI가 두 사람의 가상 데이트를 미리 시뮬레이션한 뒤 궁합을 예측하는 방법을 개발했고, 뉴립스(NeurIPS) 2025 워크샵에서 발표했다.

AI 하나가 두 사람 역할과 데이트 환경까지 만든다

이 연구의 핵심은 하나의 AI가 두 가지 일을 동시에 한다는 점이다. 먼저 AI는 각 사람의 성격 정보를 받아 그 사람처럼 말하고 행동하는 '가상 인물'이 된다. 동시에 AI는 두 사람이 만나는 상황, 어떤 주제로 대화가 이어지는지, 분위기가 어떻게 변하는지까지 결정하는 '환경'도 만든다. 마치 영화 감독이 시나리오도 쓰고 배우 연기도 하는 것과 비슷하다.

연구팀은 이런 시뮬레이션이 실제 사람들의 선호를 예측할 수 있는지 확인하기 위해, AI가 만든 가상 데이트를 분석해 실제 커플 매칭 데이터와 비교했다. 문제는 AI가 실제 사람의 행동을 완벽하게 따라할 수는 없다는 점이다. 하지만 연구팀은 AI가 사람을 더 잘 흉내 낼수록 궁합 예측도 정확해진다는 것을 이론적으로 증명했다.

'AI 관찰자'가 세 가지 관점에서 평가한다

가상 데이트에서 궁합을 판단하기 위해 연구팀은 'AI 관찰자'를 만들었다. 이 관찰자는 세 가지 방식으로 평가한다. 첫째, 각 사람 입장에서 상대방을 어떻게 느꼈을지 평가한다. 둘째, 제3자 관점에서 두 사람의 대화가 얼마나 자연스럽게 흘러갔는지, 서로 얼마나 적극적으로 참여했는지, 가치관은 잘 맞는지를 종합적으로 판단한다. 마지막으로 이 세 가지 평가를 조합해 최종 궁합 점수를 만들고, 실제 커플 데이터로 학습해 정확도를 높인다.

수년간 대화 대신 '결정적 순간'만 본다

모든 연애 과정을 시뮬레이션하는 건 불가능하다. 연구팀은 관계 심리학의 중요한 발견을 활용했다. 바로 관계의 성패는 수많은 일상 대화가 아니라 몇 가지 '결정적 순간'에 달려있다는 것이다. 갈등이 생겼을 때 어떻게 해결하는지, 첫 만남의 인상은 어땠는지, 중요한 가치관이 충돌할 때 어떻게 반응하는지 같은 순간들이 관계를 좌우한다.

또 다른 중요한 발견은 사람들이 이런 결정적 순간에 일관된 패턴을 보인다는 점이다. 평소엔 다양하게 행동하지만 중요한 상황에서는 자신의 본모습대로 반응한다. 연구팀은 이 두 가지 통찰을 바탕으로 몇 가지 핵심 상황만 시뮬레이션해도 효과적으로 궁합을 평가할 수 있다고 봤다.

실제 스피드 데이팅과 부부 데이터로 검증

연구팀은 2002년부터 2004년까지 모은 8,378건의 스피드 데이팅 데이터로 이 방법을 테스트했다. 552명이 참여했고, 각 데이트는 4분간 진행됐다. AI 방식은 기존 통계 방법이나 프로필 유사도 기반 방법보다 나은 성과를 냈다. 데이터가 부족해 전체 정확도는 높지 않았지만, AI가 시뮬레이션된 대화에서 의미있는 신호를 찾아냈다는 점이 중요하다.

부부 관계 안정성 예측 실험에서는 170쌍을 대상으로 갈등 해결, 가치관, 의사소통 방식을 묻는 54개 질문 데이터를 사용했다. 연구팀은 각 부부에게 맞는 중요한 상황, 예를 들어 경력 갈등이나 가족계획 같은 결정적 순간을 만들고 두 사람이 어떻게 반응하는지 시뮬레이션했다.

이 데이터셋은 설문 항목 간 상관관계가 매우 높아서 기존 통계 방법이 특히 강력했다. 로지스틱 회귀 방식이 95%의 정확도로 거의 완벽한 예측을 보였다. AI 방법은 특별한 맞춤 조정 없이 10개의 학습 예시만으로 90%의 정확도를 달성했다. 기존 방법보다 약간 낮지만, 간단한 학습만으로도 비슷한 수준에 근접했다는 점에서 의미가 있다. 이는 AI 시뮬레이션이 초기 만남뿐 아니라 장기 관계의 안정성까지 예측할 잠재력이 있음을 보여준다.

내 전용 AI가 계속 학습하며 진화한다

연구팀은 이 기술의 진짜 가치는 미래 가능성에 있다고 강조했다. 첫째, 각 사용자가 자신만의 AI를 키울 수 있다. 피드백을 줄수록 AI가 나를 더 잘 이해하고 궁합 예측도 정확해진다. 최신 AI 학습 기법을 사용하면 복잡한 훈련 없이도 간단한 지시만으로 AI를 개선할 수 있다.

둘째, 매칭 과정이 투명해진다. 기존 앱은 알고리즘이 일방적으로 추천했지만, 이 방법은 내 AI와 상대방 AI가 대화하는 모습을 직접 보면서 궁합을 확인할 수 있다. 사용자는 AI의 행동에 피드백을 주며 계속 개선할 수 있다. 이는 알고리즘에 맡기는 게 아니라 함께 탐색하는 과정이 된다.

셋째, AI가 새로운 상황을 만들어 숨겨진 궁합 요소를 찾아낸다. 설문지로는 알 수 없던 선호를 시뮬레이션 된 경험을 통해 발견할 수 있다. 프로필이 고정된 기존 방법과 달리, 시뮬레이션은 나만의 독특한 관심사를 역동적으로 탐색할 수 있다.

연구팀은 한계도 밝혔다. 텍스트 기반이라 표정이나 몸짓 같은 신호를 놓칠 수 있고, 현재는 두 사람 간 궁합만 다룬다. 가족이나 친구 네트워크 같은 다자간 관계는 더 복잡한 접근이 필요하다. 하지만 AI 기술이 발전하면서 이 '대화 먼저, 분석은 나중에' 방식은 새로운 가능성을 열 것으로 기대한다.

FAQ (※ 이 FAQ는 본지가 리포트를 참고해 자체 작성한 내용입니다.)

Q1. AI가 어떻게 두 사람의 대화를 미리 만들어낼 수 있나요?

A: AI는 각 사람의 성격 정보를 받아 그 사람처럼 말하고 행동하는 가상 인물이 됩니다. 동시에 데이트 상황과 대화 주제, 분위기 변화도 AI가 만들어냅니다. 하나의 AI가 배우와 감독 역할을 모두 하며 실제 같은 대화 상황을 재현합니다.

Q2. 왜 모든 대화가 아닌 몇 가지 중요한 순간만 시뮬레이션하나요?

A: 심리학 연구에 따르면 갈등 해결, 첫 만남, 가치관 논의 같은 결정적 순간이 관계를 좌우합니다. 일상 대화 수백 번보다 중요한 순간 한 번의 반응이 더 큰 영향을 미치기 때문에, 핵심 순간만 시뮬레이션해도 효과적입니다.

Q3. 이 기술이 실제로 사용 가능한가요?

A: 현재는 연구 단계입니다. 텍스트만으로 시뮬레이션하기 때문에 표정이나 몸짓을 놓칠 수 있고, 두 사람 관계만 다룹니다. 하지만 연구팀은 AI 기술이 발전하면서 실제 서비스로 발전할 가능성이 크다고 봅니다.

